Xiaomi 15T Pro s 1/1,31" čipem i teleobjektivem Leica u nás od 15.499 Kč
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Xiaomi představilo novou generaci telefonů 15T. Vrcholným zástupcem je model 15T Pro s velkým 1/1,31" snímačem Light Fusion 900 a 50MPx rozlišením. Potěší i telemodul s 5× zoomem proti hlavnímu.
V nabídce společnosti Xiaomi se nově objevují telefony 15T Pro. Ty jsou vrcholem nové řady. Najdeme tu objektivovou soustavu Leica Vario-Summilux 1:1,62-3,0 15-115 ASPH. Hlavním snímačem je 1/1,31" čip Light Fusion 900 s velkými 1,2µm pixely (2,4µm po sloučení) a rozlišením 50 MPx. Objektiv má po přepočtu 23 mm, jeho světelnost činí F1,62. Ultra-širokoúhlý modul má 12MPx snímač, jeho objektiv dává přepočtených 15 mm, úhel záběru 120° a světelnost je F2,2. Nakonec je zde i tele-modul s 50MPx čipem a objektivem, který má 5× zoom proti hlavnímu čipu. Dává totiž přepočtených 115 mm. Stejně jako hlavní snímač, i tento má optickou stabilizaci obrazu. Světelnost je však v tomto případě F3,0.
Najdeme tu režimy Leica Authentic a Leica Vibrant, režim Pro, možnost ukládat snímky v JPEGu, HEIFu i RAWu. Hlavní snímač zvládá až 8K video při 30 fps, dále umí 4K až do 120 fps. Ve slow-motion zvládá maximálně 960 fps s Full HD výstupem, to je ale přepočet z nižších rozlišení. Přední kamerka má 32MPx rozlišení a maličké 064µm pixely (1,28µm po sloučení). Objektiv má 21 mm po přepočtu, světelnost je F2,2. V tomto případě je maximem 4K video při 30 fps, resp. Full HD při 60 fps.
Máme tu 6,83" displej AMOLED s rozlišením 2772×1220 pixelů, chráněn je sklem Gorilla Glass 7i. Obnovovací frekvence je 144 Hz, maximální jas je až 3200 nitů (25% plochy). Procesor MediaTek Dimensity 9400+ vyráběný 3nm procesem má jedno jádro Cortex-X925 na taktu 3,73 GHz, tři X4 na 3,3 GHz a čtyři jádra A720 na 2,4 GHz. Dále je zde GPU Immortalis-G925 MC12 a NPU 890. V nabídce bude s 12 GB RAM LPDDR5X a úložištěm UFS 4.1 o kapacitě 256 GB, 512 GB nebo 1 TB. Rozměry jsou 162,7×77,9×7,96 mm, váží 210 gramů.
Telefon má 5500mAh akumulátor Xiaomi Surge s podporou 90W nabíjení HyperCharge přes drát a 50W bezdrátově. Adaptér ale není v balení. Nechybí Xiaomi HyperAI pro AI psaní, rozpoznávání řeči, funkci tlumočníka, vyhledávání, jsou tu AI dynamické tapety, kreativní asistent a další. V nabídce je i Google Gemini.
Samozřejmostí je podpora dual SIM včetně 5G. Dále je tu Wi-Fi 7, a Bluetooth 6.0 včetně Dual-Bluetooth, máme tu také NFC. Ozvučení podporuje Dolby Atmos, Hi-Res a Hi-Res Wireless, o záznam se pak starají 3 mikrofony. Telefon má odolnost IP68 (proti prachu, vydrží i ponoření do vody). Operačním systémem je Xiaomi HyperOS 2.
Cena 256GB verze začíná na 15.499 Kč s DPH, 512GB verze vyjde na 17.499 Kč a 1TB verze je v za 19.999 Kč. To jsou akční ceny, standardní činí 18.999 Kč, 20.999 Kč a 23.499 Kč.
Zdroj: gizmochina.com, mi.com