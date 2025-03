Xiaomi ukázalo koncept přídavného 4/3" modulu pro chytré telefony

Xiaomi by tento problém ale chtělo vyřešit. Představilo Modular Optical System, což je přídavný fotomodul, který výrazně zjednodušuje aktivaci tohoto fotografického modulu. Stále tak sice zůstává nutnost nosit dvě zařízení současně, to ostatní by ale mělo být výrazně usnadněno. V minulosti jsme tu měli už několik konceptů přídavných fotomodulů pro chytré telefony, např. Sony QX1 Olympus Air nebo DxO One . Ani jeden z těchto produktů se moc neujal, on přídavný fotoaparát k telefonu není úplně skladná věc nemluvě o nutnosti párování nebo jiné konfigurace.by tento problém ale chtělo vyřešit. Představilo, což je přídavný fotomodul, který výrazně zjednodušuje aktivaci tohoto fotografického modulu. Stále tak sice zůstává nutnost nosit dvě zařízení současně, to ostatní by ale mělo být výrazně usnadněno.

Modul se totiž k telefonu přichytává magneticky (magnetem používaným pro zarovnání bezdrátového nabíjení), je pouze nutno zarovnat dva malé piny do příslušných otvorů v telefonu. Najdeme zde 4/3" snímač Light Fusion X s rozlišením 100 MPx, který podporuje pixel binning. K tomu tu máme 35mm objektiv s velmi dobrou světelností F1,4, irisová clona pak dovolí clonit na F11. Díky tomu může dosahovat nízké hloubky ostrosti, aniž by si k tomu musel telefon dopomáhat lidarem nebo jinými technologiemi běžnými v telefonech, současně je ale možné ji i zvýšit, bude-li to potřeba, což je něco, co u smartphonů ve většině případů chybí.

Data se nezpracovávají v modulu, ale pomocí technologie LaserLink se přenáší do telefonu s rychlostí až 10 Gbps, kde ji zpracovává tradiční ISP. Zajímavostí má být podpora nejen RAWů, ale také formátu UltraRAW (obdoba multiexpozic ProRAW jako u Applu) s 16EV dynamickým rozsahem. Zda se však tato technologie objeví v reálu, to se teprve ještě uvidí.