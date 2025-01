Yashica uvádí dva nové kompakty City 100 a City 200

Po Panasonicu Lumix TZ99 přichází na trh další kompaktní novinky. Má je na svědomí společnost Yashica a jde o dva základní kompakty City 100 a City 200. Oba dva jsou založeny na maličkém 13MPx snímači Sony typu 1/3,06". Takový najdeme v některých telefonech např. u telemodulu. Yashica nezveřejnila moc údajů, nicméně v případě City 100 vidíme na objektivu hodnoty 3,45-10,44 mm, což by při crop faktoru daného snímače mělo znamenat 3× optický zoom a rozsah 26 až 78 mm po přepočtu. Zajímavé jsou ale údaje o světelnosti, které činí F1,6-2,8, což zní až podezřele dobře. V případě modelu City 200 nejsou na objektivu žádné nápisy, takže tady moc nevíme, nicméně měl by mít 10× optický zoom.

Fotoaparáty natáčí 4K videosekvence, a to údajně při 60p, čemuž se rovněž nechce věřit (ne, že by to snímač nezvládal, otázkou je spíše procesor, podezření mám spíše na natáčení Full HD při 60p a interpolaci na vyšší rozlišení). Podporují citlivosti ISO 100 až 3200, samozřejmostí jsou různé softwarové barevné filtry. Nechybí ani LED blesk. Yashica City100 by se měla objevit na trhu koncem února za cenu 219,99 EUR (5500 Kč po přepočtu), City200 pak někdy v průběhu března za 259,99 EUR (6500 Kč).