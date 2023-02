Yosuke Yamane z Panasonicu pohovořil nejen o novém Lumixu S5 II

Panasonic před několika týdny představil nový full frame fotoaparát Yosuke Yamane, viceprezident Panasonicu a ředitel obrazové divize, byl v minulých dnech vyzpovídán hned ve dvou rozhovorech. Jeden z nich je na YouTube a postarala se o něj redakce kanálu CineD. Yamane např. pohovořil o fázovém autofokusu v Lumixu S5 II a tom, zda se objeví v dalších přístrojích. Jeho odpověď byla trochu zastírací a zatím jsme na tom, že se to může lišit podle určení přístroje (otázkou tak jsou např. levnější MFT). Zdůraznil další funkce nového Lumixu jako např. 30fps snímání v RAWu, neomezené natáčení ve většině režimů, zmínil také Real Time LUT (možnost ukládat video s aplikovanou LUT, což usnadní postprodukci).

před několika týdny představil nový full frame fotoaparát Lumix S5 II , který obsahuje toužebně očekávanou funkci, fázový autofokus., viceprezident Panasonicu a ředitel obrazové divize, byl v minulých dnech vyzpovídán hned ve dvou rozhovorech. Jeden z nich je na YouTube a postarala se o něj redakce kanálu CineD. Yamane např. pohovořil o fázovém autofokusu v Lumixu S5 II a tom, zda se objeví v dalších přístrojích. Jeho odpověď byla trochu zastírací a zatím jsme na tom, že se to může lišit podle určení přístroje (otázkou tak jsou např. levnější MFT). Zdůraznil další funkce nového Lumixu jako např. 30fps snímání v RAWu, neomezené natáčení ve většině režimů, zmínil také Real Time LUT (možnost ukládat video s aplikovanou LUT, což usnadní postprodukci).

Dále jsme se dozvěděli, jaké jsou rozdíly mezi L-Mount Alliance (Panasonic, Leica a Sigma) a L2 Technology (pouze Panasonic a Leica). Jejím výsledkem je i zpracování obrazu v novém modelu, kde se zkušenosti Leicy přetavily do barevného podání nebo odšumování (to je opravdu lepší). Také se hovořilo o Lumixu S5 II X, který je pokročilejší variantou pro náročnější uživatele. Ta se objeví až v létě, do té doby chce Panasonic přístroj dovyvinout do co nejlepší podoby odpovídající potřebám zákazníků. Více detailů si můžete poslechnout ve videu výše.