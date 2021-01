Záhada Canonu RF 100-500mm: několika kusům od Lensrentals praskla čočka

Canon před půl rokem představila nový objektiv Lensrentals. Ta je díky obrovskému množství kusů jednotlivých produktů také zajímavým zdrojem statistik o fotoaparátech a objektivech. Také je zpravidla mezi prvními, kdo zjistí nějaké problémy s nimi. A právě tento objektiv bude mít možná nějaký konstrukční problém. Půjčovně se totiž vrátilo už několik kusů tohoto objektivu se stejným poškozením, což nevypadá na náhodu.

Společnostpřed půl rokem představila nový objektiv Canon RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM . Ten je určen pro full frame CSC fotoaparáty Canonu a své místo už našel i ve velké půjčovně fotografické techniky. Ta je díky obrovskému množství kusů jednotlivých produktů také zajímavým zdrojem statistik o fotoaparátech a objektivech. Také je zpravidla mezi prvními, kdo zjistí nějaké problémy s nimi. A právě tento objektiv bude mít možná nějaký konstrukční problém. Půjčovně se totiž vrátilo už několik kusů tohoto objektivu se stejným poškozením, což nevypadá na náhodu.

V Lensrentals tak vzali jeden z poškozených kusů a začali vyšetřovat, co že se to vlastně s těmito objektivy děje. Několik kusů mělo totiž prasklinu na jednom z optických členů. Provedli tedy rozborku objektivu a zprvu to vypadalo na optickou stabilizaci, protože prasklina se pohybovala, když zatřesli objektivem. Oceňili excelentní robustní konstrukci a dle slov půjčovny se tady ukazuje, proč jsou originální objektivy Canonu dražší než objektivy třetích stran. Nejde jen o kvalitu součástek, ale také o rozmístění a přístup při opravách. Poté, co se dostali k jednotlivým členům, zjistili, že problém není v jednotce optické stabilizace, která byla navíc robustnější, než bylo obvyklé u starších objektivů.

Nakonec se zjistilo, že jde o samostatný člen hned za clonou, ale ať zkoušeli, jak zkoušeli, nenašli žádnou známku toho, že by se člen čehokoli dotkl. Ani zoomování, ale ani zaostřování nezpůsobilo, že by člen mohl narazit do čehokoli jiného. Je tak záhadou, proč vlastně praská. Lensrentals tak zaslali výsledky svého zkoumání do Canonu a ten už vyhradil tým pro zjištění příčiny.

