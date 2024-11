Zájem o luxusní fotoaparáty Leica roste, firma měla rekordní příjmy 554 mil. EUR

Na trzích figurují různé společnosti. Některé cílí na low-end, jiné se snaží být firmami skoro pro každého, a pak tu máme firmy, které míří do luxusní sféry. Ty obvykle nenabízí dobrý poměr ceny a výkonu, mají ale obvykle něco, co tvoří jejich image, za kterou nejeden zákazník rád připlatí (co sice mnohým přijde jako nesmyslné si za to připlácet, zatímco pro jiné je to naopak velmi důležité). Ostatně někdy je tou výjimečností i samotná "nesmyslná" cena, která limituje to, kdo si něco takového může dovolit.

Německá společnost Leica má za sebou dlouhou fotografickou historii plnou legendárních fotoaparátů i slavných fotografů fotících na Leicy, ale také spoustu limitovaných edicí za vysoké ceny, které mají vysokou sběratelskou hodnotu díky omezenému počtu kusů. V nabídce má téměř násobně dražší kompakty vycházející z Panasoniců, ale také jedinečné dálkoměry M, bezzrcadlovky SL s cenami opět o desítky procent vyšší než u výchozích Panasoniců, ale i opět jedinečné full frame kompakty Leica Q3.



A právě tyto full frame kompakty řady Leica Q s jejich nejnovějšími členy série Q3 stojí za tím, že se společnosti podařilo dosáhnout historicky nejvyšších příjmů ve výši 554 milionů EUR za fiskální rok 2023/2024. To je o 14 % více než loni. Nejvíce rostl zájem o Leicy v Asii, kde to šlo nahoru o 25 %, ale i oblast Evropy (bez započítání Německa) rostla o slušných 10 %. Leice se výrazně dařilo také v segmentu Mobile Imaging. Ostatně značku Leica nyní najdeme na mnoha telefonech Xiaomi

Společnosti se také daří otevírat nové obchody Leica Stores, za poslední rok to byla Paříž, Mexico City, Amsterdam a New York, také otevřela 4 nové obchody v Neměcku v Heidelbergu, Hamburku, Berlíně a Mnichově (některé převzetím původních dealerů fotografické techniky). Celosvětově má už 120 obchodů, přičemž 12 z nich je v Německu.