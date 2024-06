Žena míří za mříže kvůli focení selfie. Při focení řídila auto a zabila motorkáře

Je to jen pár dní, co jsme psali o úmrtí v souvislosti s focením selfie. 29letá žena v Mexiku chtěla působivý snímek s projíždějící historickou lokomotivou, připravila akorát všem hrůzostrašnou scénu její smrti, kterou viděl i její vlastní syn. Občas se stane i to, že tím, kdo na následky neopatrného focení sebe sama umře, není osoba pořizující selfie, ale nevinný kolemjdoucí. V tomto případě tedy lépe řečeno kolemjedoucí.

23letá Amber Potter z Velké Británie ignorovala to, že za volantem si člověk nemá hrát s mobilním telefonem a že se má věnovat řízení. Během jízdy ale odepisovala na SMS a fotila si selfie s tím, jak mrká do objektivu. Toto rozptýlení ale způsobilo to, že při focení selfie přehlídla na silnici 64letého Davida Dinara, který jel na skútru, zezadu do něj vrazila a muž na následky svých zranění zemřel. Zůstal po něm nezletilý syn, manželka a i 97letá maminka. Incident se stal už skoro před 3 lety, a to 15. září 2021. Teprve nyní ale konečně nastala soudní dohra a Amber Potter byla za tento čin odsouzena k vězení v délce 3,5 roku.