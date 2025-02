Žena přišla o části obou rukou, když se chtěla vyfotit se žralokem

Někteří lidé mají bláznivé nápady ohledně toho, jak si vyfotit selfie nebo jiné snímky v nebezpečném prostředí. Jedna 55letá kanadská turistka byla na dovolené na ostrovech Turks a Caicos (severně od Haiti a Dominikánské republiky), když na pláži Thompson Cove Beach 7. února uviděla žraloka. Místo toho, aby se k nebezpečnému zvířeti nepřibližovala, dostala nápad, že se s ním vyfotí. Blíže neurčeným způsobem interagovala se žralokem, který na ni posléze zaútočil. Manžel se pokoušel ji pomoci a chtěl zabránit, aby ji žralok znovu kousl, ten však zvládl opětovný útok.

Žena to přežila, ale přišla o části obou svých rukou. Jednu ruku ji žralok ukousl od zápěstí, druhou pak od lokte. Žena se už vrátila do Kanady, kde je v další péči lékařů. Podle dalších informací se žralok v oblasti pohyboval asi 40 minut a měl na délku necelé dva metry. Pláž byla po incidentu zavřena a otevřeli ji o dva dny později, kdy se žralok odebral do hlubších vod. Místní úřady znovu nabádají lidi, aby byli obezřetní, sledovali své okolí a respektovali mořskou faunu. Nabádá je k plavání v k tomu určených oblastech, vyhýbání se kalným vodám a tomu, aby nikdy neplavali sami. Také by neměli krmit divoká zvířata.