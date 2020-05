Žena v Turecku slavila konec koronavirových opatření: při focení spadla z útesu

Mnoho lidí si při focení nedává dostatečný pozor a mnohdy je to stojí i život. To je zejména případ neopatrného focení selfie. Nemusí ale jít jen o o focení sebe sama, aby se stalo něco vážného. Jeden z dalších zajímavých a smutných případů k nám míří z Turecka, kde chtěla 31letá Kazaška oslavit konec koronavirových opatření. Uvolnění vycházení ven chtěla oslavit snímky ve volné přírodě, konkrétně u vodopádů v Duden Parku ve městě Antalya.



To však nedopadlo dobře. Požádala kamarádku, aby ji vyfotila nad útesem s vodopády. Jenže jak už tomu v takových případech nezřídka bývá, uklouzla na mokré trávě a z výšky zhruba 30 metrů se zřítila do vody. Záchranáři pak její mrtvé tělo našli ve vodě pod vodopádem. Je to o to více s podivem, neboť několik let pracovala jako průvodce (kde by člověk předpokládal nějakou zodpovědnost) a i její známí ji hodnotili jako chytrou osobu.

Pro připomenutí, Turecko se přetahuje o sedmou a osmou pozici nejvíce zasažené země koronavirem s Ruskem. Má přes 122 tisíc potvrzených případů a téměř 3260 úmrtí.

