Žena žaluje McDonald's: fotka cheeseburgeru ji prý přiměla přerušit půst

Nad některými žalobami zůstává jen rozum stát a ta, kterou nyní řeší fastfoodový řetězec McDonald's v Rusku, je rozhodně jednou z nich. Ortodoxní křesťanka Xenie Ovčinikova v roce 2019 držela tradiční 40denní velikonoční půst, který zakazuje konzumaci např. masa, drůbeže, vajec i mléčných produktů. Po měsíci držení půstu ale už nedokázala ovládnout svou vůli a při pohledu na lákavou fotografii cheeseburgeru u McDonaldu neodolala a koupila ho.



Po 16 letech tradičního odříkání v období Velikonoc tak poprvé nedodržela půst a nyní kvůli lákavé fotografii žene McDonald's před soud. Požaduje odškodné 1000 rublů (asi 300 Kč) za to, že ji fotografie přiměla porušit půst, narušila její náboženské postoje a z toho pramení její morální újma. Jen jestli nebyla problémem spíše její nedostatečná vůle. Podle jejích slov je taková fotografie narušením ochrany spotřebitele a namítá, že během postní doby by společnosti měly mít omezeny možnosti reklamy. Moskevský biskup na adresu Xenie prohlásil, že by místo k soudu měla jít jako křesťan spíše ke zpovědi.

Ceny souvisejících / podobných produktů: