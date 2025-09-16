Recenze  |  Aktuality  |  Články
Zoner AI Editor přináší generativní AI pro rychlou tvorbu nových obrázků i úpravy

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Zoner Software přináší technologie umělé inteligence, a to v podobě AI Editoru a AI Image Creatoru. Obě funkce jsou zdarma, předplatitelé Zoner Studia mají navíc k dispozici i prémiové funkce.
Český Zoner se pouští na pole umělé inteligence. Na stránce zonerai.com nově najdete dvě funkce, které využívají generativní AI. Jako první je tu Zoner AI Editor, který je dostupný online na výše zmíněné adrese, má i aplikaci pro Android, přičemž brzy by se měli dočkat i majitelé Applu. Dovoluje nahrát obrázek a pomocí AI ho upravovat. K dispozici je generativní výplň, která v dané oblasti vygeneruje dle požadavků nový obsah, dále je tu odstranění pozadí, odstranění objektů (prozatím lidí a aut), umožňuje také outpainting, tedy rozšíření obrázku, zvětšení rozlišení (upscaling) pomocí AI, vylepšení portrétu (přidání brýlí, změna účesu, zvýraznění očí) a vylepšení oblohy (vhodné zejména pro nahrazený šedivé nudné oblohy).
 
Zoner AI Image Creator
 
Vedle toho je zde i generativní AI pro vytváření zbrusu nových obrázků, Zoner AI Image Creator. I ten je k dispozici online, jako aplikace pro Android a tentokrát už i pro iOS. Bezplatně je k dispozici maximálně klasické HD rozlišení (od 1216×832 pixelů do 1536×640 pixelů). Předplatitelé Zoner Studia mají k dispozici ale i vyšší rozlišení Full HD (od 1728×1152 pixelů do 2176×960 pixelů) a velkou zajímavostí je i možnost 4K rozlišení (3840×2160 pixelů), čímž překonává většinu konkurence (ta to dělá většinou upscalingem Full HD snímků). Současně je také plně bez reklam.
 
Zoner AI Image Creator
klikněte pro zvětšení
 
Potěší vysoká rychlost generování, alespoň v nynější době. Full HD mi aplikace obvykle vygenerovala za cca 9 sekund, u 4K obrázku jde většinou okolo 20-25 sekund. Kvalita na pixelové úrovni je solidní, záleží ale také na snímku (dobré pro technické věci, u krajinek to místy působí trochu uměle). Co se týče porozumění textu a zadání, tak tady je potřeba ještě trochu zapracovat, docela mi to připomíná úroveň Adobe Firefly asi tak před rokem. To znamená, že ne vždy pochopí vše řečené, obzvlášť je-li to netradiční požadavek (kombinace věcí, které obvykle nejsou kombinovány). Když jsem explicitně chtěl např. to, aby myš výše držela smartphone v ruce, aplikace do snímku začala házet lidské ruce. Každopádně na to, že jde o práci relativně malé firmy, jde o dost slušný výsledek.
 
Zoner AI Image Creator
klikněte pro zvětšení
 
Zdroj: zonerai.com, TZ Zoner

