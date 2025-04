Zoner Photo Studio X přináší AI masky i lepší práci s fotoobrazy

Český Zoner každého půl roku přichází s aktualizací svého softwaru Zoner Photo Studio X a nyní tu máme tu jarní pro rok 2025. Hlavní novinkou jsou pro tentokrát AI masky. Díky umělé inteligenci je nyní snazší vybírat popředí i pozadí. Tyto AI funkce jsou nyní k dispozici v rámci menu lokálních úprav. To pochopitelně vyžaduje silnější hardware a dostatek paměti RAM, pokud to má běžet na CPU. Kdo má výkonnou grafickou kartu s dostatkem paměti VRAM, může to přenechat na ní. Zajímavostí je možnost vrstvení masek, jejich přičítání i odečítání, např. si můžete vytvořit přechodový lineární filtr, od kterého odečtete kruhový přechod. Užitečnou funkcí je i možnost rozmazat okraje masky, což pomáhá bojovat proti nepříjemným artefaktům na hranách.

Masky lze i aplikovat na celé série snímků. To vše se dá ještě kombinovat s dalším rozšířením lokálních úprav. Např. je možné vytvářet masky na základě barevného rozsahu (třeba vše zelené) nebo jasu (např. vše tmavé). Další novinkou je možnost ovládat zřetelnost zvlášť pro stíny a zvlášť pro světla. Docela nečekaným filtrem je přidávání chromatické aberace, které se obvykle snažíme zbavit, nicméně někdy může posloužit naopak k dodání zajímavého vzhledu snímku. Lze ovládat posun jednotlivých barevných kanálů i nastavení středu, kterého se toto nastavení nedotkne.

ZPS X v nové verzi umožňuje také snazší vytváření koláží pro sociální sítě, např. typ carousel. Zvládá rozdělení fotky na více pláten u fotoobrazů, umožňuje zobrazení jejich 3D náhledu, nastavit zahnutí okraje, mezery mezi obrazy a podobně. Jarní aktualizace také přináší plnou podporu pro HEIF a HEVC používané u moderních fotoaparátů a smartphonů, a to včetně HDR.



Aktualizace je dostupná ode dneška všem předplatitelům. Kdo chce, může si software vyzkoušet zdarma na 7 dní.

Zdroj: TZ Zoner