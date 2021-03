Zveřejněny nominace na World Press Photo 2021

Začátek každého roku patří ohlédnutí za tím minulým. Součástí toho je i fotografická soutěž World Press Photo 2021. Rok 2020 byl především ve znamení koronavirové pandemie, nicméně v soutěži se našlo místo i na jiná témata. Máme zde i klimatickou krizi, transgender problematiku, konflikty i např. výbuch v Libanonu.



Celkem se soutěže zúčastnilo 4315 fotografů ze 130 zemí s celkem 74470 snímky. Pro zajímavost, loni byla tato čísla 4282, 125 a 73996. Do závěrečného kola bylo nominováno celkem 45 fotografů z 28 zemí. Celé vyhodnocení bude probíhat online včetně oznámení vítězů 15. dubna. Oba vítězové cen World Press Photo of the Year i World Press Photo Story of the Year si odnesou 5000 EUR. Prozatím se můžeme podívat na nominace