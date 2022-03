Acer uvedl nové paměťové karty CFexpress s rychlostí až 1600 MB/s

Značka Acer Storage přichází s novým produktem do svého portfolia. Jde o paměťové karty typu CFexpress Type B. Slušelo by se ale poznamenat, že jméno Acer je jen licencované a ve skutečnosti jde o společnost BIWIN Storage. Nové karty mají nabídnout přenosovou rychlost 1600 MB/s u čtení. U zápisu je to 1000 MB/s u 128GB a 256GB verze, přičemž 512GB varianta si troufne dokonce na 1200 MB/s. Obojí má stačit i na záznam videa v 8K RAW.



Samozřejmostí je i vysoká odolnost. Mají tak pracovat při teplotách od -20 °C do +70 °C, vadit jim nemají magnety, rentgen, UV záření, mají i antistatickou ochranu. Karty využívají rozhraní PCIe Gen3x2. Jejich rozměry jsou 38,5×29,6×3,8 mm a váží pod 10 gramů. Výrobce na ně poskytuje 5letou záruku. Pokud jde o ceny, ty činí $130, $270, resp. $460 podle kapacity.

