Fotograf srovnal A7 IV a Galaxy S22 Ultra, telefonem byl hodně překvapen

Mnozí mají telefony stále za neschopně fotící přístroje, nicméně jejich schopnosti se spolu s výpočetní fotografií, většími senzory a pokroky v technologiích výrazně zlepšují. Vyzkoušel si to kanadský profesionální fotografve svém posledním videu na YouTube. Postavil proti sobě full frame CSC fotoaparát Sony A7 IV a nový telefon Samsung Galaxy S22 Ultra . Ve videu přiznává, že byl výrazně překvapen tím, co nový smartphone od Samsungu vlastně umí. Ocenil např. dynamický rozsah v HDR režimu, kdy full frame přístroj tíhl k přepalům tam, kde telefon dokázal zobrazit solidní kresbu.

Přiznal se k tomu, že ačkoli je fanouškem Applu a jeho iPhonu, v otázce fotografií se nový iPhone 13 Pro Max nechytá. Na ukázkových snímcích si můžeme všimnout, že Apple znatelně více šumí přesto, že má výrazně větší pixely (Galaxy S22 Ultra má větší 108MPx snímač se skládáním miniaturních pixelů).

Pokud se vrátíme zpět k duelu mezi Galaxy S22 Ultra a A7 IV, na snímcích z telefonu lze vidět místy větší hrudky v obraze a např. třepení linií, což je viditelné zejména ve vlasech. Jinak by ale na první pohled bez podrobnějšího zkoumání člověk asi na první zběžný pohled nerozeznal, která fotografie je z kterého přístroje. Otázkou by také bylo, co by se stalo, kdyby Lee zpracovával RAWy a ne JPEGy z portrétního režimu telefonu.

