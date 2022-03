Mobilní snímač Sony IMX800 bude nejspíš typu 1/1,1"

Snímače do mobilních telefonů navyšují nejen své rozlišení, ale také úhlopříčku. Připravovaný čip, o kterém jsme mluvili už v únoru , by měl být ideálním snímačem pro kvalitní fotografie díky velké úhlopříčce a současně relativně nízkému rozlišení (rozuměj vysokému, ale nepřehnanému). I když se původně spekulovalo o tom, že by mělo jít o 1,0" typ, ani 1/1,1" není k zahození. Pasovalo by ho to na v podstatě největší mobilní senzor na trhu (globálním). To ale záleží na tom, jak se to vezme.