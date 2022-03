Modulární Insta360 One RS dostává větší baterii i možnost 48MPx modulu

Před dvěma lety byla představena akční kamerka Insta360 One R . Nyní přichází její vylepšená varianta. Ta se stále skládá ze tří částí, základny s akumulátorem, modulu s procesorem a ovládacími prvky a pak modulem se snímačem a objektivem. Novinka je kompatibilní s původním systémem, takže One R může využít nový objektiv nebo nový akumulátor a naopak, třeba One RS může využít optický modul z původního One R nebo původní baterku. Právě akumulátor je totiž jediným místem, kde může vzniknout nekompatibilita. Kapacita se zvýšila z 1190 mAh na 1445 mAh, ale zvětšily se rozměry, takže nemusí být kompatibilní s některými pouzdry.