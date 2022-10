Adobe Clever Composites: realistické skládání snímků díky AI

Na konferenci Adobe MAX byla prezentována zajímavá funkce Clever Composites. Produkty společnosti Adobe využívají čím dál více funkcí, za kterou stojí systém umělé inteligence Adobe Sensei, a jednou z dalších novinek, kde se AI může využít, je výše zmíněná funkce. Ta umožňuje automaticky kombinovat několik snímků dohromady bez pracného výběru objektů, ladění barev, osvětlení a dalších detailů. AI to provede na pár kliků.



Při prezentaci byl ukázán např. snímek krajiny se silnicí, do které bylo zakomponováno auto. AI nejprve nemohla vědět, jak má snímek auta vypadat, nicméně když jí bylo ukázáno místo, kam má být auto vloženo, vyhledávání už korektně vybralo z databáze snímky, které se tam perspektivně hodily. Samotné vložení by bylo nepřesné, ale pouhým stiskem Auto-Compose se snímek správně upravil do patřičné velikosti se správným barevným laděním a stínem.