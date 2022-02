Super Resolution v Camera Raw: umí AI opravdu zvýšít rozlišení?

Adobe Sensei, který od verze Camera Raw 13.2 přinesl funkci Super Resolution (super rozlišení). Ta využívá AI k tomu, aby "dopočítala" detaily do zvětšeného obrazu a v podstatě vykouzlila neexistují detaily.

Systémy umělé inteligence se používají ve stále větším počtu algoritmů. Rozšiřují se i do oblasti fotografie. Ve smartphonech k tomu máme už i vlastní části procesorů, na kterých tyto algoritmy běží, využití najdeme i v desktopových aplikacích. Sice ne vždy to funguje bez problémů, jak jsme si ukázali např. v nesprávném vygenerování Ryana Goslinga v okně nebo ve vyhodnocení cibule jako ženského ňadra , nicméně algoritmy i jejich způsoby trénování se stále zlepšují. Společnost Adobe už nějakou dobu rozvíjí systém umělé inteligence, který od verze Camera Raw 13.2 přinesl funkci(super rozlišení). Ta využívá AI k tomu, aby "dopočítala" detaily do zvětšeného obrazu a v podstatě vykouzlila neexistují detaily.

Předzvěst něčeho takového jsme viděli už v roce 2019 , kdy to mělo "vyčarovat" 30 % detailů navíc. Nově si tato funkce dovoluje zvýšit rozlišení snímků na 4násobek (2× do každého směru). Využívá surových dat v RAWu, na kterých byly trénovány tyto algoritmy, nicméně pravdou je, že se dá funkci přinutit pracovat i na JPEGu a jiných podobných formátech (HEIC, TIFF). My se v dnešní recenzi podíváme, jaké jsou vlastně rozdíly. Stojí to za to?

nastavení Camera Raw pro otevírání JPEGů, klikněte pro zvětšení

Začněme nejprve tím, jak aktivovat Super Resolution i pro JPEGy a další formáty jako HEIC a TIFF. Najdete to ve Photoshopu v "Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů". Zde je tlačítko "Předvolby Camera Raw...", v novém okně v levém panelu najdete "Zpracování souborů" a v oddílu "Zpracování JPEG a TIFF" aktivujte automatické otevírání pro všechny JPEGy. To ale s sebou nese to, že pak se do Camera Raw budou otevírat nejen všechny RAWy, ale také JPEGy otvírané ve Photoshopu (což nemusí každému vyhovovat).



aktivace Super rozlišení v Camera Raw, klikněte pro zvětšení

K Super rozlišení se v Camera Raw dostanete kliknutím pravého tlačítka myši (ve Windows) na snímek a jde o položku "Vylepšit" (nebo Ctrl+Shift+D).

funkce Super rozlišení, klikněte pro zvětšení

V novém okně se zobrazí zvětšený náhled se zvýšeným rozlišením a vždy při kliknutí a posunutí se zobrazí původní obraz (zvětšený tradičními metodami). Snadno a rychle tak uvidíte rozdíl mezi oběma snímky. Kliknutím na "Vylepšit" pak spustíte náročný proces generování snímku ve 4ásobném rozlišení pomocí AI Adobe Sensei. Trvá to opravdu hodně dlouho. Na 12jádrovém procesoru AMD Ryzen 9 5900X s 64GB RAM a grafické kartě Nvidia Quadro P620 2GB trvá zpracovávání asi 50 sekund. Vypadá to, že limitem byla asi grafická karta a její mizerná paměť.



Výsledkem je tedy DNG soubor se 4× vyšším rozlišením, takže např. z 24MPx snímku (6000×4000 pixelů) vznikne 96MPx varianta (12000×8000 pixelů). V další kapitole se podíváme na celkem 7 scén, kde si budete moci sami prohlédnout výsledky, a to jak zvětšené snímky vzniklé pomocí Super rozlišení i standardního zvětšovacího algoritmu, tak i standardně velké snímky, tedy originálního souboru a fotografie vzniklé zmenšením zvětšeného výsledku funkce Super rozlišení. Pojďme tedy do toho.