Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně
Aktuality
>
Software
>
Adobe
>
Apple

Adobe přináší Premiere na iPhone a iPad. A je zdarma!

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Adobe přináší Premiere na iPhone a iPad. A je zdarma!
Společnost Adobe představila nový software pro uživatele iPhonů a iPadů od Applu. Nově budou mít k dispozici bezplatný střihací program Premiere pro svá mobilní zařízení. Podporovat má i generativní AI, tady se už ale bude platit.
Reklama
Produkty společnosti Adobe jsou tvůrcům hodně dobře známé, a to ať jde o Photoshop nebo Lightroom pro fotografy, nebo Premiere Pro pro kameramany a video tvůrce. Oblíbený střihací program nyní míří i na mobilní platformy Apple iOS a iPadOS, tedy smartphony iPhone a tablety iPad. Zatímco však Premiere Pro je předmětem předplatného Creative Cloud a Premiere Elements má nyní zvláštní "jednorázovou" licenci jen na 3 roky (tedy spíše 3leté předplatné), Premiere pro iOS a iPadOS bude z větší části zdarma. Nyní si ho můžete "předobjednat" a uvolněn by měl být do konce tohoto měsíce.
 
Aplikace bude mít spoustu funkcí svého většího desktopového brášky, přitom nebude vkládat vodoznaky a nabídne zjednodušené ovládání tak, aby byly k dispozici důležité funkce a současně nebylo uživatelské rozhraní přehlcené. Uživatelé by měli mít možnost upravovat a stříhat videa rychle a bez zbytečných komplikací. Aplikace tak nabídne časovou osu s podporou několika stop, nechybí ani možnost vytváření automatických stylizovaných titulků, je tu podpora více video, audio i textových vrstev, zvládá také 4K HDR.
 
Adobe Premiere pro iOS
 
Hodně se zde zapojí i Adobe Firefly, tedy systém generativní AI od Adobe. Máme zde např. Generative Sound Effects nebo Enhance Speech pro zvýraznění hlasových komentářů. Firefly umožní vygenerovat podle popisu obrázky, videa nebo audio, k dispozici jsou také miliony bezplatných snímků z kolekce fotobanky Adobe Stock (a dá se předpokládat, že zde bude i přístup do její placené části, kde mluvíme o stovkách milionů). Podporován je rychlý export pro sociální sítě TikTok, YouTube Shorts nebo Instagram. 
 
Ačkoli aplikace samotná je bezplatná, navyšování cloudového úložiště je už pochopitelně za poplatek, což rovněž platí pro generativní kredity do Adobe Firefly. Adobe chystá i variantu pro operační systém Android.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Adobe Project Indigo: fotoaplikace pro iPhone má lepší ProRAW než Apple
Adobe Project Indigo: fotoaplikace pro iPhone má lepší ProRAW než Apple
30.6.2025, Milan Šurkala6
Adobe uvedl Firefly 4 AI a přidává generativní AI např. od OpenAI a Googlu
Adobe uvedl Firefly 4 AI a přidává generativní AI např. od OpenAI a Googlu
5.5.2025, Milan Šurkala1
Zoner Photo Studio X přináší AI masky i lepší práci s fotoobrazy
Zoner Photo Studio X přináší AI masky i lepší práci s fotoobrazy
8.4.2025, Milan Šurkala5
Adobe Photoshop slaví 35 let existence
Adobe Photoshop slaví 35 let existence
20.2.2025, Milan Šurkala
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
 18
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
 4
Nejnovější články
Středoformát Hasselblad X2D II 100C přináší lidarový AF a 10EV stabilizaci
Středoformát Hasselblad X2D II 100C přináší lidarový AF a 10EV stabilizaci
Dnes, Milan Šurkala1
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
Včera, PR článek
Redmi Note 15 a 15 Pro+ přináší obří 7000mAh akumulátor
Redmi Note 15 a 15 Pro+ přináší obří 7000mAh akumulátor
3.9.2025, Milan Šurkala
Kompakt Yashica City 300 výrazně přitvrdil, dostal 1/1,56" čip z telefonů a RAW
Kompakt Yashica City 300 výrazně přitvrdil, dostal 1/1,56" čip z telefonů a RAW
2.9.2025, Milan Šurkala6
Insta360 představuje GO Ultra, akční kameru s 1/1,28" čipem a hmotností 53 gramů
Insta360 představuje GO Ultra, akční kameru s 1/1,28" čipem a hmotností 53 gramů
1.9.2025, Milan Šurkala2
Fotoaparáty Nikonu jsou ziskové, firma ale zažívá trochu stagnaci
Fotoaparáty Nikonu jsou ziskové, firma ale zažívá trochu stagnaci
30.8.2025, Milan Šurkala9
Insta360 uvádí 8K 360° dron Antigravity A1. Vejde se do 250 gramů
Insta360 uvádí 8K 360° dron Antigravity A1. Vejde se do 250 gramů
29.8.2025, Milan Šurkala5
Nikon má nový světelný zoom Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II
Nikon má nový světelný zoom Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II
28.8.2025, Milan Šurkala7