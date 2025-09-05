Adobe přináší Premiere na iPhone a iPad. A je zdarma!
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Adobe představila nový software pro uživatele iPhonů a iPadů od Applu. Nově budou mít k dispozici bezplatný střihací program Premiere pro svá mobilní zařízení. Podporovat má i generativní AI, tady se už ale bude platit.
Produkty společnosti Adobe jsou tvůrcům hodně dobře známé, a to ať jde o Photoshop nebo Lightroom pro fotografy, nebo Premiere Pro pro kameramany a video tvůrce. Oblíbený střihací program nyní míří i na mobilní platformy Apple iOS a iPadOS, tedy smartphony iPhone a tablety iPad. Zatímco však Premiere Pro je předmětem předplatného Creative Cloud a Premiere Elements má nyní zvláštní "jednorázovou" licenci jen na 3 roky (tedy spíše 3leté předplatné), Premiere pro iOS a iPadOS bude z větší části zdarma. Nyní si ho můžete "předobjednat" a uvolněn by měl být do konce tohoto měsíce.
Aplikace bude mít spoustu funkcí svého většího desktopového brášky, přitom nebude vkládat vodoznaky a nabídne zjednodušené ovládání tak, aby byly k dispozici důležité funkce a současně nebylo uživatelské rozhraní přehlcené. Uživatelé by měli mít možnost upravovat a stříhat videa rychle a bez zbytečných komplikací. Aplikace tak nabídne časovou osu s podporou několika stop, nechybí ani možnost vytváření automatických stylizovaných titulků, je tu podpora více video, audio i textových vrstev, zvládá také 4K HDR.
Hodně se zde zapojí i Adobe Firefly, tedy systém generativní AI od Adobe. Máme zde např. Generative Sound Effects nebo Enhance Speech pro zvýraznění hlasových komentářů. Firefly umožní vygenerovat podle popisu obrázky, videa nebo audio, k dispozici jsou také miliony bezplatných snímků z kolekce fotobanky Adobe Stock (a dá se předpokládat, že zde bude i přístup do její placené části, kde mluvíme o stovkách milionů). Podporován je rychlý export pro sociální sítě TikTok, YouTube Shorts nebo Instagram.
Ačkoli aplikace samotná je bezplatná, navyšování cloudového úložiště je už pochopitelně za poplatek, což rovněž platí pro generativní kredity do Adobe Firefly. Adobe chystá i variantu pro operační systém Android.
Zdroj: petapixel.com, adobe.com