Adobe Project Indigo: fotoaplikace pro iPhone má lepší ProRAW než Apple

Project Indigo od Adobe, která Technologie fotoaparátů smartphonů zažívají překotný vývoj. Snímače se zvětšují, zrychlují, vývojem prochází i software, který mnohdy přináší zajímavé multiexpoziční technologie, i když tady nejsou vždy softwarové zásahy ve všem k užitku. Apple např. u svých iPhonů Pro hodně propaguje svůj ProRAW pro fotografy, který má dávat více prostoru k úpravám, jenže kdo s tím někdy pracoval, tak si jistě všiml, že snímky jsou tak "krásně" bez šumu, až jsou v mnohých plochách úplně bez detailu, tráva je často barevně tak odšuměná, že jí úplně chybí např. žluté nebo hnědé odstíny. Odšumění navíc není jak ovlivnit. Některé aplikace umožní přístup k RAWu (např. Adobe Lightroom), to ale zase přijdete o všechna kouzla multiexpozice, tedy dáváte sbohem vyššímu dynamickému rozsahu nebo šum je pak naopak zas až příliš velký. A právě tady vstupuje do hry nová aplikaceod Adobe, která je (prozatím) zdarma . Jde totiž o výzkumnou aplikaci, prozatím ve fázi jakéhosi betatestu.

Aplikace staví na výpočetní fotografii, tedy s využitím softwarových hrátek a multiexpozic, na druhou stranu se snaží dělat snímky více realistické a dělat méně "líbivých" zásahů. Aplikace snímky více podexponuje pro větší ostrost a více kresby ve světlech, to pak dožene vícenásobnou expozicí, která umožní snížit šum. Těchto snímků může být až 32 v nočním režimu. Snímky zarovná tak, aby zde nevznikaly pohybové artefakty. Vyfocení a zpracování snímku tak pochopitelně trvá nějakou dobu, nicméně zachovává si přirozenější textury a šum je potlačen bez přílišného rozpatlání. Stejně tak se to aplikace snaží nepřehánět s mapováním tonality, aby nevypadaly jako přehnané HDR.

Aplikace dává k dispozici i DNG výstup, přičemž je dostupný i na běžných iPhonech (ne-Pro). Snímky ukládá v hybridním SDR/HDR formátu, takže je dostupný pro SDR i HDR zobrazovací displeje. Výstup je v rozlišení 12 MPx, takže je nutno počítat s tím, že u 48MPx iPhonů nedostanete plné rozlišení. V případě 5× teleobjektivu (s 12MPx snímačem) je rozlišení ještě o trochu menší, lehce přesahuje 10 MPx (3665×2749 pixelů).

Je to ale trochu komplikovanější. 2× zoom je pořizován pomocí technologie superrozlišení, takže tady se už k pravému barevně zašuměnému RAWu nedostanete, stejně tak to platí pro 10× zoom. Základní režim Photo má nulovou prodlevu spouště, v okamžiku zmáčknutí se totiž aktuální snímek vezme jako referenční a skládají se expozice zaznamenané před zmáčknutím spouště (aplikace tak bere trochu více energie), samotné skládání pak zabere ještě nějaký čas, to už ale nemusíte čekat, jen se nepřepínejte do jiné fotografické aplikace. Noční režim Night to dělá naopak, ten ukládá snímky po zmáčknutí a může jich být až 32.

Apple ProRAW (vlevo), Adobe Indigo Photo s vypnutým odšumováním (uprostřed), Adobe Indigo Night s vypnutým odšumováním (vpravo), klikněte pro zvětšení

Tady jsem si dovolil udělat malý test z hlavního fotoaparátu. Vlevo vidíte Apple ProRAW. Šum díky multiexpozici Applu skutečně není vidět, ale zmizely také detaily. Adobe Indigo dává podstatně více detailů a vidíte, že s odšumováním stáhnutým na nulu je tu i jasový a barevný šum, což rovněž znamená i detaily. Noční režim Indiga s větší multiexpozicí je i bez odšumování méně zašuměný, má ale nadále detaily.

Apple ProRAW (vlevo), Adobe Indigo Photo s AI odšumováním (uprostřed), Adobe Indigo Night s AI odšumováním (vpravo), klikněte pro zvětšení

Zde jsem na snímky z Project Indigo aplikoval AI odšumování z Adobe Camera Raw . To je známo svými skvělými výsledky a je dobře vidět, že Apple ProRAW je dost mimo. Sice je hotov ihned, ale chybí mu detaily kvůli příliš silnému odšumování. Adobe Indigo + AI odšumování v Camera Raw dokáže ze stejného telefonu podstatně lepší výsledky (rovněž málo šumu, ale podstatně více detailů a větší barevnost, není to tak barevně rozplizlé).

Apple ProRAW (vlevo), Adobe Lightroom RAW s AI odšumováním (uprostřed), Adobe Indigo Photo s AI odšumováním (vpravo), klikněte pro zvětšení

Tentokrát se podíváme ještě na 5× zoom iPhonu 16 Pro. V tomto případě vidíme výsledky z Apple ProRAW vlevo, uprostřed je Lightroom RAW (bez multiexpozice) a vpravo pak Indigo. U tohoto testu už ukážu jen výsledky s AI odšumováním. U Indiga je nutné podotknout, že má jen 10MPx výstup, je tedy o trochu více přiblížený (ořezaný). Stinnou stránkou jsou občas rozmazané artefakty, což je zde vidět zejména na logu škodovky na vavřínovém věnci. Apple ProRAW viditelně barevné odšumuje, květiny mají přeostřenou kresbu a jsou viditelně barevně odšuměné, vše je nevýrazně jednobarevné.

Apple ProRAW (vlevo), Adobe Lightroom RAW s AI odšumováním (uprostřed), Adobe Indigo Photo s AI odšumováním (vpravo), klikněte pro zvětšení

Faktem nicméně je, že skládání expozic v Indigo není vždy bezproblémové a zejména v pozadí si lze všimnout, že to je někdy méně neostré. Jednorázová expozice v Lightroomu, ale i multiexpozice v Apple ProRAW je v tomto detailnější. Na druhou stranu to někdy simuluje efekt mírného bokehu. Opět je ale vidět podstatně lepší podání barev v novém softwaru. Tráva v Apple Pro RAW má v podstatě dva odstíny, žlutohnědou nebo rozplizlou zelenou, Indigo má jasnější a více odlišené žluté i hnědé odstíny, také tráva má různou saturaci zelených odstínů. U některých scén ale musíte počítat s artefakty u trávy ve větru.