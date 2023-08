AI odšumování v Camera Raw: raději lepší GPU než větší snímač?

Nedávno jsme se bavili o generativní umělé inteligenci a o tom, co může znamenat pro fotografy a jejich výdělky. Faktem je, že umělá inteligence (AI) do fotografií "kecá" už hodně dlouho a zejména v telefonech se mnohdy stará o "vylepšování" snímků, úpravu expozice a barev. Loni jsme se také věnovali technologii Super rozlišení v Camera Raw , kde AI dokázala velmi dobře doplňovat detaily, které ve skutečnosti nebyly ani vyfoceny. AI se ale poslední dobou dostává i do další oblasti zpracování obrazu, a to do. Takových aplikací je mnoho, zmínit můžeme např. DeNoise AI od Topaz Labs. Svou aplikaci má ale také Adobe, a to v rámci Camera Raw.

klikněte pro zvětšení

Pokud máte kompatibilní RAW, v rámci aktualizované aplikace Camera Raw se v sekci Detaily (Detail) u Redukce šumu (Noise Reduction) objeví tlačítko Odstranit šum (Denoise). Po jeho stisknutí se najede nové okno Vylepšit (Enhance), tedy totéž, které se používá i u výše zmíněného Super rozlišení. Pokud však zvolíte odšumování, už nemůžete zvolit Super rozlišení a naopak. Navolíte sílu efektu od 0 do 100 a ve zvětšeném náhledu, který si můžete posouvat, zkontrolujete míru odšumění a jeho vliv na snímek. Pak už jen potvrdíte zahájení zpracovávání snímku a teď začíná teprve ta pravá legrace.



Algoritmy umělé inteligence vyžadují hodně výkonný stroj. Na nedávno testovaném notebooku Gigabyte Aero 16 BSF s mobilní verzí GeForce RTX 4070 zpracování snímků s rozlišením okolo 20 MPx trvá něco přes 10 sekund, což už není doslova okamžité. Je to dost na to, aby to zdržovalo, ale na druhou stranu je to příliš krátká doba na to, abyste mezitím mohli dělat něco jiného. Na mojí Nvidii Quadro P620, které má 512 CUDA jader na architektuře Pascal a 2 GB paměti GDDR5, je to ale podstatně jiná káva. 14-20MPx snímky obvykle zaberou okolo 3-7 minut a práce na něčem jiném je docela problematická. Aplikace si zabere grafickou kartu pro sebe a té nezbývá výkon ani na práci ve Windows (na 12jádrovém Ryzenu s 64 GB RAM by teoreticky neměl být žádný problém). Vše se seká, písmenka naskakují až po napsání slov a podobně. Chcete-li tuto funkci využívat, rozhodně to vyžaduje pořádné GPU. Docela by mě zajímalo, jak funkce poběží na nových Ryzenech 7040 (Phoenix) a Core (Meteor Lake) s AI akcelerátory.