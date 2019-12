Akce u Olympusu: včetně OM-D E-M5 Mark II s extrémní slevou

V rámci našeho přehledu prodejních akcí se dnes zastavíme u Olympusu. Ten má prodejní akce trvající od 1. října do 31. prosince 2019, nicméně to vypadá, že si mimo ně připravil ještě některé další zlevněné produkty. Pojďme se tedy podívat nejprve na to, co se oficiálně dozvíme na stránkách mujolympus.cz/akce . Následující slevy získáte okamžitě při nákupu nebo po zadání slevového kupónu ze stránek akce.