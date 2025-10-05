>
>
>
Akční kamera GoPro Max2 přináší 8K video s 360° záběrem
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Nabídka akčních videokamer společnosti GoPro byla rozšířena o nové modely. Jedním z nich je Max2, kterou výrobce prezentuje jako jedinou skutečnou 8K akční videokameru. Kamerka váží 195 gramů.
Reklama
Společnost GoPro představila několik nových produktů. Mezi nimi najdeme akční videokameru Max2, která slibuje vysoké rozlišení 8K v 360° režimu, obsahuje totiž dva snímače a objektivy, jeden vpředu, druhý vzadu. Při rozlišení 7680×3840 pixelů zvládá 30 fps, 5.6K (5376×2688 pixelů) už umí při 60 fps a "4K" (3328×1664 pixelů) pak až do 100 fps. Samozřejmostí je i záznam z jediného modulu, a to ve 4K (3840×2160 pixelů) maximálně při 60 fps. Videa je možné natáčet v 8bitové i 10bitové barevné hloubce, podporován je i GP-Log s aplikací LUT. Maximální datový tok je 120 Mbps a využit je kodek H.265/HEVC, nicméně s GoPro Labs je maximem až 300 Mbps. Nesmí chybět nastavitelná stabilizace pro video včetně Horizon Lock (udržování horizontu). Fotografie může pořizovat ve 12MPx rozlišení z jednoho objektivu, případně ve 29MPx rozlišení v 360° formátu. Zvládá soubory JPG, 36P i GPR (RAW).
Zatímco však kamera DJI Osmo 360 zvládá 8K/50p ze svých obřích 1/1,1" snímačů, tady se musíme spokojit s maličkými 1/2,3" snímači. Objektiv dává po přepočtu 14 až 26 mm (dle míry výřezu) a má světelnost F1,8. Výhodou jsou vyměnitelné přední členy objektivu pro případ, že by došlo k jejich poškození. Citlivosti mohou být od ISO 100 do 3200 u fotek a do ISO 6400 u videa. Expoziční časy mají rozsah 1/7680 sekundy až do převrácené hodnoty snímkovací frekvence (tzn. např. 1/30 sekundy u 30 fps) u videa. U fotek je to pak 1/2000 až 1/125 sekundy.
Rozměry kamery jsou 64×69,7×48,7 mm, hmotnost je 195 gramů. Akumulátor Enduro Battery má kapacitu 1960 mAh. Na těle kamery najdeme 1,82" dotykové LCD. Kompatibilní je s jednou microSD kartou, ideálně třídy A2 V30 a vyšší. Konektorem je USB-C 3.0. Pokud jde o provozní teploty, kamera by měla zvládat -10 až +35 °C, vodotěsná je pak do hloubky 5 metrů. Kamera podporuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3 LE, k dispozici je také GPS modul a možnost hlasového ovládání. Zvuk má pak na starosti 6 mikrofonů. Cena byla stanovena na 519,99 USD (u nás od 13.000 Kč s DPH), jsou ale i dražší sety.
Zdroj: petapixel.com, gopro.com