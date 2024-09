Apple iPhone 16 dostává lepší makro a Camera Button pro snazší ovládání fotoaparátu

iPhone 16 a iPhone 16 Plus. V jejich případě je tu trochu menší snímač, nicméně stále se stejným rozlišením 48 MPx. Před ním je objektiv s přepočtenou ohniskovou vzdáleností 26 mm a světelností F1,6, má i stabilizaci. Podporuje 2× zoom pomocí 12MPx výřezu. Dále je tu ultra-širokoúhlá kamerka s 12MPx rozlišením, autofokusem a vylepšeným snímáním makra. Dává přepočtených 13 mm a úhel záběru 120°. Světelnost objektivu je pak F2,2. Maximem je natáčení 4K videa při 60 fps, zvládá také zpomalené Full HD video při 240 fps. Nechybí ani akční režim s výkonnější stabilizací ve 2,8K při 60 fps. Přední kamerka má 12 MPx a světelnost F1,9, také ona umí natáčet až 4K video při 60 fps. Telefon získal tlačítko Camera Button pro rychlé vyvolání aplikace fotoaparátu i jeho ovládání. Novinkou jsou fotografické styly pro úpravu barev fotografií.

Apple představil nejen nové telefony iPhone 16 Pro , ale také základní verze. V jejich případě je tu trochu menší snímač, nicméně stále se stejným rozlišením 48 MPx. Před ním je objektiv s přepočtenou ohniskovou vzdáleností 26 mm a světelností F1,6, má i stabilizaci. Podporuje 2× zoom pomocí 12MPx výřezu. Dále je tu ultra-širokoúhlá kamerka s 12MPx rozlišením, autofokusem a vylepšeným snímáním makra. Dává přepočtených 13 mm a úhel záběru 120°. Světelnost objektivu je pak F2,2. Maximem je natáčení 4K videa při 60 fps, zvládá také zpomalené Full HD video při 240 fps. Nechybí ani akční režim s výkonnější stabilizací ve 2,8K při 60 fps. Přední kamerka má 12 MPx a světelnost F1,9, také ona umí natáčet až 4K video při 60 fps. Telefon získal tlačítko Camera Button pro rychlé vyvolání aplikace fotoaparátu i jeho ovládání. Novinkou jsou fotografické styly pro úpravu barev fotografií.

Novinkou je výkonný procesor Apple A18 (řada A17 tak byla v případě základních iPhonů přeskočena), za což mohou i požadavky na Apple Intelligence. Ta se zasadila i o to, že i tyto modely mají 8 GB RAM. A18 má 2 výkonná, 4 úsporná jádra CPU, dále 5 jader GPU (Pro má 6 jader) a nový 16jádrový Neural Engine. Procesor má mít o 40 % výkonnější GPU než A16 Bionic, přičemž má být o 35 % efektivnější. Stejnou zátěž zvládne A18 o 30 % úsporněji než předchůdce. GPU podporuje i hardwarový ray-tracing.



iPhone 16 má 6,1" displej Super Retina XDR OLED s rozlišením 2556×1779 pixelů, kontrastem 2M:1, jasem 1000 nitů, v HDR 1600 nitů a špičkově až 2000 nitů. Rozměry činí 147,6×71,6×7,8 mm a hmotnost je jen 170 gramů. Větší iPhone 16 Plus má 6,7" displej s rozlišením 2796×1290 pixelů. Telefon pak měří 160,9×77,8×7,8 mm a váží 199 gramů. Tělo je hliníkové, sklo chrání Ceramic Shield, záď je z probarveného skla. Akumulátor podporuje 20W drátové nabíjení přes USB-C (to je ale ostudně stále jen typu USB 2.0 se 480 Mbps) a bezdrátově je to dokonce až 25 W, záleží ale na adaptéru. Samotná výdrž baterie dostala významnou vzpruhu. Najdeme zde podporu pro datové sítě 5G, LTE, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 7 a NFC.

Základní verze vyjde na 23.990 Kč s DPH se 128GB úložištěm. 256GB verze vyjde na 26.990 Kč a 512GB varianta pak na 32.990 Kč. V případě iPhonu 16 Plus je příplatek 3.000 Kč, takže ceny činí 26.990 Kč (128MB), 29.990 Kč (256GB) a 35.990 Kč (512GB).