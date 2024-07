Apple iPhone 17 Pro by měl mít 12 GB RAM a 48MPx tele-modul pro obě varianty

Před dvěma týdny se objevila roadmapa fotoaparátů pro nové iPhony s tím, že modely iPhone 16, které očekáváme v září, by měly mít větší 48MPx snímač pro hlavní modul telefonů, nově 48MPx snímač pro ultra-širokoúhlou kamerku a menší 6,3" verze by měla převzít 12MPx tele-modul z nynějšího modelu iPhone 15 Pro Max s 5× zoomem a 1/3,1" snímačem. Objevila se ale současně zákulisní informace o tom, že budoucí iPhone 17 Pro Max by měl dostat větší 1/2,6" snímač se 48 MPx pro svůj tele-modul v příštím roce. A zde nebylo jasné, zda ho dostane i menší verze iPhone 17 Pro ihned, nebo až o rok později jako iPhone 18 Pro. Nové úniky napovídají, že by se tak mohlo stát spíše dříve.