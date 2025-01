Apple iPhone 17 Pro má dostat 48MPx tele-modul a 24MPx selfie kameru

Apple každý rok přichází s novými iPhony a letošní září by mělo přinést nové iPhony 17 Pro. O nich se spekuluje už nějakou dobu a nyní tu máme další úniky o tom, jak by měly vypadat jejich fotoaparáty. Asi nejzásadnější změnou bude to, že tele-modul přejde z nynějšího 12MPx snímače na 48 MPx. Dovolí tak větší hrátky se slučováním pixelů a vyšší detailnost fotografií (a to patrně i při stejném výstupu do 12 MPx). Otázkou ale je, zda se současně s tím zvětší snímač. Např. ultra-širokáč přešel z 12 MPx na 48 MPx, ale zůstal na typu 1/2,55", takže po stránce snímače nejde ve své kategorii zrovna o nejlepší fotoaparát. Nynější snímač u tele-modulu je jen typu 1/3,06", což je další ostuda pro Apple a dobře víme, že nakousnuté jablko se zrovna do velkých snímačů moc nehrne. Tak snad udělá výjimku a dožene konkurenci. Ostatně objektiv by měl být jiný, takže jistá šance tu je. Měl by se dostat z 5 čoček na 6, nynější 5× zoom mu zůstane.





Ve výsledku by to znamenalo, že iPhone 17 Pro bude mít na všech třech zadních modulech shodné 48MPx rozlišení. Nové úniky navíc říkají, že se nového 48MPx modulu dočká jak velká verze Pro Max, tak i menší Pro (původně to měl dostat jen větší model). Hlavní snímač bude nový (ale asi ještě ne ten od Samsungu , i když kdo ví), přičemž by měl být o maličký chloupek menší, měl by přejít z 1/1,28" na 1/1,3". Dosud se přitom občas zmiňovalo, že by Apple měl u hlavního snímače přejít na větší cca 1/1,13" snímač.

Další změnou má být zvýšení rozlišení selfie kamerky z 12 na 24 MPx, což by mělo umožnit větší hrátky s výřezem a také zde i o trochu větší detailnost fotografií.