Apple iPhone Air má tloušťku jen 5,64 mm a jeden zadní 48MPx fotoaparát
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Apple na podzimní keynote představil nové iPhony 17 a mezi nimi také zajímavý iPhone Air s 6,5" displejem. Ten má tloušťku jen 5,64 mm. Fotografy ale nepotěší přítomností jediného zadního fotoaparátu.
Společnost Apple na své podzimní keynote představila několik nových produktů a byly tu také nové iPhony 17. iPhone 17 Pro jsme si už představili, nyní se podíváme na iPhone Air. Ten jako jediná novinka nemá číslovku 17 v názvu. Má jít o stylový telefon, který překvapí svou velmi malou tloušťkou. Ta je dle Applu jen 5,64 mm. Celkové rozměry činí 156,2×74,7×5,64 mm a telefon váží 165 gramů. Využita byla titanová konstrukce a na přední straně najdeme novou ochrannou vrstvu Ceramic Shield 2 s 3krát vyšší odolností vůči poškrábání (na zadní je její první generace). Telefon má 6,5" displej OLED s rozlišením 2736×1206 pixelů s technologií ProMotion a frekvencí až 120 Hz. Dosahuje kontrastu 2M:1 a typického jasu 1000 nitů. V HDR zvládne 1600 nitů, venku pak špičkově až 3000 nitů. Dokáže ale také ztmavit až na pouhý 1 nit.
Fotografy ale asi zklame pouhým jedním zadním fotoaparátem Fusion. Ten má rozlišení 48 MPx (velikost zhruba 1/1,6", tedy o trochu menší než v modelech Pro) a přepočtenou ohniskovou vzdálenost 26 mm. Podporuje pochopitelně až 2× výřez pro 12MPx výstupní rozlišení a přepočtených 52 mm. Objektiv má světelnost F1,6, je zde mechanická stabilizace čipu a zvládá formáty HEIF a JPEG. Maximem je UHD 4K video při 60 fps, Full HD 1080p pak ale zvládá až do 240 fps. Novinkou u všech letošních iPhonů je 18MPx kamera Center Stage. Ta dostala čtvercový snímač, a tak lze horizontální fotografie fotit i s telefonem otočeným na výšku. Také zde je podpora pro 4K60p video, ultrastabilizované video a duální záznam (předním i zadním fotoaparátem najednou).
iPhone Air má procesor A19 Pro s 6 jádry (2P+4E), nicméně zatímco v iPhonu 17 Pro má 6 GPU jader s Neural Acceleratory, zde jich je jen 5. Zůstává 16jádrový Neural Engine. Základní úložiště je 256 GB, maximem je 1 TB. Navzdory rozměrům má baterie nabídnout slušnou výdrž, a to na 27 hodin přehrávání videa. 50 % baterie má být nabito během 30 minut. Najdeme tu nový bezdrátový čip Apple N1 s Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6 a Thread, nechybí ani NFC a pro datové připojení je tu modem Apple C1X s podporou 5G v Sub-6GHz (je rychlejší než ten v iPhonu 16 Pro, navíc má o 30 % nižší spotřebu). Pokud jde o port USB-C, ten je bohužel jen ve standardu 2.0, tedy se 480 Mbps. Pokud jde o ceny, 256GB verze je za 29.990 Kč s DPH, 512GB verze je k mání za 35.990 Kč a 1TB varianta stojí 41.990 Kč.
