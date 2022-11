Atomos vyvinul úsporný full frame 8K snímač s globální závěrkou

Atomos vyrábí např. populární HDMI rekordér Ninja V a spoustu dalšího příslušenství pro fotoaparáty a kamery. Společnost se ale před několika lety rozhodla vyrobit hybridní fotoaparát/kameru, a tak začal jak vývoj přístroje, tak i snímače pro něj. Bohužel pro Atomos začalo být na trhu trochu těsno. Výrobci fotoaparátů do svých přístrojů začali přidávat mnoho profesionálních funkcí pro video, vývoj přístroje trval mnohem déle, než se čekalo, přičemž se už objevil i Blackmagic se svými hybridními přístroji

vyrábí např. populární HDMI rekordér Ninja V a spoustu dalšího příslušenství pro fotoaparáty a kamery. Společnost se ale před několika lety rozhodla vyrobit hybridní fotoaparát/kameru, a tak začal jak vývoj přístroje, tak i snímače pro něj. Bohužel pro Atomos začalo být na trhu trochu těsno. Výrobci fotoaparátů do svých přístrojů začali přidávat mnoho profesionálních funkcí pro video, vývoj přístroje trval mnohem déle, než se čekalo, přičemž se už objevil i Blackmagic se svými hybridními přístroji Pocket Cinema Camera . Další vývoj kamery tak byl ukončen, nicméně samotný snímač perspektivu rozhodně má.

Trevor Elbourne, CEO společnosti Atomos, měl k tomuto správný postřeh. Výrobci obvykle nedávají přístup ke svým nejlepším technologiím ostatním, takže pokud jste např. Panasonic (který už snímače přímo nedělá, byť dále vyvíjí svůj organický čip), kde seženete snímač? Např. u Sony. A je jen na Sony, jaký snímač Panasonicu pustí a jaký si nechá pro sebe. Logicky nechce, aby konkurence dělala lepší přístroje. Další alternativní výrobce snímačů by tak mohl trh opět o něco více rozvířit a dát společnostem více možností volby. A nově vyvinutý snímač Atomos Sapphire je rozhodně něčím, co vypadá více než dobře. Otázkou však je, kdo mu tento snímač vyrobí? Bude-li to Sony, moc si v souvislosti s předchozím argumentem nemusí pomoci (zde je ale dobré říci, že Sony vyrábí snímače mnoha svým konkurentům dle jejich návrhů).



Co tedy novinka umí? Jde o velký full frame senzor s poměrem stran 17:9, je tedy výrazně určen pro video a jeho nasazení ve fotoaparátech tak není příliš pravděpodobné, byť není ani vyloučeno. Zvládá DCI 8K video, tedy 8192×4320 pixelů, a to při 60 snímcích za sekundu. To ale rozhodně není to nejzajímavější. Snímač má totiž globální závěrku. Minulostí by tak měl být nepříjemný rolling-shutter efekt (kácení svislic při pohybu). Snímač by tak neměl trpět na zpoždění kvůli pomalému vyčítání jednotlivých řádků pixelů. 4K video má zvládnout při 240 fps a Full HD pak dokonce při 360 fps. Aby toho nebylo málo, máme tady 15EV dynamický rozsah a možnost natáčet HDR video díky rozdílným expozicím jednotlivých řádků. Snímač podporuje 12bitové barvy v 8K rozlišení.

Velmi zajímavou informací je i to, že při natáčení 8K videa si snímač bere jen pouhé 2 W. Otázkou zůstává, jak moc si pak vezme procesor, který bude kvanta těchto dat zpracovávat. Další odpověď, kterou hledáme, je to, kdy se vůbec tento snímač poprvé objeví v nějakém fotoaparátu nebo kameře. Vzhledem k tomu, že ještě není ani partner, který by tento snímač vyráběl, asi se nedá čekat dříve než za nějaké 3 roky.