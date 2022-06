Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 dostává nejen výklopný displej

Hybridní kamera Blackmagic PCC 6K byla představena v roce 2019 a loni následovala verze Pro , která dostala např. výklopný displej, větší baterii nebo ND filtry. A právě některá z těchto vylepšení se dostala do nové verze. Je to třeba ona větší baterie MP-F570, která dovoluje dosažení delších dob natáčení (60 minut). Nechybí ani možnost připojit kameru k externímu napájení přes AC přípojku. V neposlední řadě se dá nabíjet i přes port USB-C. Zadní 5" displej s rozlišením Full HD (1920×1080 pixelů) a jasem 1500 nitů je dotykový a nově také polohovatelný.