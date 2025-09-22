Recenze  |  Aktuality  |  Články
Blackmagic Design

Blackmagic DaVinci Resolve přidává podporu pro Apple ProRes RAW i možnost předplatného

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Blackmagic vydal významnou aktualizaci svého video editoru DaVinci Resolve 20.2. Ta totiž přidává podporu pro kodek Apple ProRes RAW. Prozatím byl k dispozici jen tradiční Apple ProRes. Kodek se dostane i do kamer tohoto výrobce.
Kodek Apple ProRes RAW je tu s námi už nějaký ten pátek a jeho podpora byla nejen v Apple Final Cut Pro, ale také např. v Adobe Premiere Pro. Blackmagic Davinci Resolve je sice široce používaná aplikace pro profesionální úpravu videa, tento kodek jí ale chyběl a spoléhala se jen na vlastní BRAW, případě ProRes podporovala jen ve standardních ne-RAW variantách. To se ale nyní s příchodem DaVinci Resolve 20.2 mění. Podporu pro RAW variantu navíc dostává i Blackmagic Camera 9.8 beta. Produkty Blackmagicu tak nyní mohou opět plně konkurovat alternativním řešením a přichází akorát tak včas, když podporu ProRes RAW nabízí dokonce už i smartphony Apple iPhone 17 Pro (a stále rozšířenější se to stává i u dalších fotoaparátů a videokamer).
 
Tento formát přijde postupně také i do hardwaru firmy, a tak se na něj můžeme brzy těšit v rámci aktualizace pro Pocket Cinema Camera 4K a Video Assist 12G. Aktualizace budou zdarma a aplikace i hardware budou ProRes RAW a ProRes RAW HQ podporovat bez dalších poplatků. 
 
Další změnou je to, že vedle jednorázové licence za 325 USD je nově k dispozici možnost zapůjčení aplikace (v podstatě předplatné) za 30 USD měsíčně přes Blackmagic Cloud. To umožní např. krátkodobé využívání aplikace po dobu trvání práce na projektu a podobně.
 

