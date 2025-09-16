Canon EOS C50 je novou full frame kamerou, umí 7K při 60p
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Canon také přichází s novým fotoaparátem pro profesionální natáčení videa. Jeho EOS C50 umí až 7K video při 60 fps. Zvládá také 12bitový RAW záznam a v řadě Cinema EOS jde o nejmenší přístroj.
Reklama
Video se stává stále důležitější vlastností a tradiční výrobci fotoaparátů nyní rozšiřují nabídku nejen o různé hybridy pro video a foto, ale také přímo o specializované kamery. Nikon tak nedávno uvedl hybridní ZR, Canon přichází s kamerou EOS C50. Ta má full frame CMOS snímač s rozměry 35,9×23,9 mm a rozlišením 32,3 MPx (6960×4640 pixelů), celkové rozlišení je 34,2 MPx. Procesorem pro zpracování obrazu je DIGIC DV7. Snímač má dvě nativní ISO citlivosti, v RAWu a Canon Log 2/3 jde o ISO 800 a 6400. Tyto režimy slibují 15-16EV dynamický rozsah. Kamera má bajonet RF, nicméně k dispozici budou i adaptéry na tradiční PL a Canon EF.
Co se týče videa, maximem je 12bitový Cinema RAW. Rozlišení může být až 7K (6960×4640 pixelů, 3:2 open-gate) při 25p a datovém toku 976-2420 Mbps dle nastavené kvality. Pokud se spokojíte s tradičním širokoúhlým záběrem (6960×3672 pixelů), tak tam se dá už natáčet 50p (1550-2380 Mbps). Umí také 5K a 2.5 RAW výstup. Dále tu máme XF AVC-S s maximem DCI 4K (4096×2160 pixelů) při 50p (250 Mbps, All-I 500-1000 Mbps) s kódováním 4:2:2 v 10 bitech. XF-HEVC S zvládá 6.9K video při 25p. Podporován je i proxy záznam a slow-motion (max. 7K30p ve 3:2, 7K60p, 5K60p, 4K120p, 2.5K150p, 2K180p).
Expoziční časy mohou být od 1/2000 sekundy do 1 sekundy, případně v úhlech od 11,25° do 360°. U fotografií je to 1/16000 sekundy až 30 sekund dle režimu. 32Mpx fotografie zvládá v sekvenčním snímání se 40 fps.
Máme tu jeden slot pro kartu SDXC a jeden pro CFexpress Type B. Najdeme tu 3,0" dotykové LCD s rozlišením 1,62 mil. bodů (900×600 RGB pixelů), EVF chybí. Mezi vstupy máme dva 3pinové XLR, dva 3,5mm audio jacky, HDMI typu A, USB-C 3.2 Gen2, je zde i 2,5mm jack pro dálkové ovládání. USB-C/Ethernet adaptér umožní i síťové připojení. K dispozici je také podpora UVC/UAC (protokoly pro webkamery), zvládá také IP streamování ve Full HD při 4 nebo 9 Mbps (max. 60p). Pro ovládání je zde 14 programovatelných tlačítek. Napájení má na starosti akumulátor LP-E6P (v balení) nebo LP-E6NH. Tělo má rozměry 142×88×95 mm a váží 670 gramů bez příslušenství. Česká cena byla stanovena na 98.990 Kč s DPH.
Zdroj: dpreview.com, petapixel.com, canon-europe.com