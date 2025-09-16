Recenze  |  Aktuality  |  Články
Canon EOS C50 je novou full frame kamerou, umí 7K při 60p

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Canon EOS C50 je novou full frame kamerou, umí 7K při 60p
Canon také přichází s novým fotoaparátem pro profesionální natáčení videa. Jeho EOS C50 umí až 7K video při 60 fps. Zvládá také 12bitový RAW záznam a v řadě Cinema EOS jde o nejmenší přístroj.
Video se stává stále důležitější vlastností a tradiční výrobci fotoaparátů nyní rozšiřují nabídku nejen o různé hybridy pro video a foto, ale také přímo o specializované kamery. Nikon tak nedávno uvedl hybridní ZR, Canon přichází s kamerou EOS C50. Ta má full frame CMOS snímač s rozměry 35,9×23,9 mm a rozlišením 32,3 MPx (6960×4640 pixelů), celkové rozlišení je 34,2 MPx. Procesorem pro zpracování obrazu je DIGIC DV7. Snímač má dvě nativní ISO citlivosti, v RAWu a Canon Log 2/3 jde o ISO 800 a 6400. Tyto režimy slibují 15-16EV dynamický rozsah. Kamera má bajonet RF, nicméně k dispozici budou i adaptéry na tradiční PL a Canon EF. 
 
Canon EOS C50
 
Co se týče videa, maximem je 12bitový Cinema RAW. Rozlišení může být až 7K (6960×4640 pixelů, 3:2 open-gate) při 25p a datovém toku 976-2420 Mbps dle nastavené kvality. Pokud se spokojíte s tradičním širokoúhlým záběrem (6960×3672 pixelů), tak tam se dá už natáčet 50p (1550-2380 Mbps). Umí také 5K a 2.5 RAW výstup. Dále tu máme XF AVC-S s maximem DCI 4K (4096×2160 pixelů) při 50p (250 Mbps, All-I 500-1000 Mbps) s kódováním 4:2:2 v 10 bitech. XF-HEVC S zvládá 6.9K video při 25p. Podporován je i proxy záznam a slow-motion (max. 7K30p ve 3:2, 7K60p, 5K60p, 4K120p, 2.5K150p, 2K180p). 
 
Expoziční časy mohou být od 1/2000 sekundy do 1 sekundy, případně v úhlech od 11,25° do 360°. U fotografií je to 1/16000 sekundy až 30 sekund dle režimu. 32Mpx fotografie zvládá v sekvenčním snímání se 40 fps.
 
Canon EOS C50
 
Máme tu jeden slot pro kartu SDXC a jeden pro CFexpress Type B. Najdeme tu 3,0" dotykové LCD s rozlišením 1,62 mil. bodů (900×600 RGB pixelů), EVF chybí. Mezi vstupy máme dva 3pinové XLR, dva 3,5mm audio jacky, HDMI typu A, USB-C 3.2 Gen2, je zde i 2,5mm jack pro dálkové ovládání. USB-C/Ethernet adaptér umožní i síťové připojení. K dispozici je také podpora UVC/UAC (protokoly pro webkamery), zvládá také IP streamování ve Full HD při 4 nebo 9 Mbps (max. 60p). Pro ovládání je zde 14 programovatelných tlačítek. Napájení má na starosti akumulátor LP-E6P (v balení) nebo LP-E6NH. Tělo má rozměry 142×88×95 mm a váží 670 gramů bez příslušenství. Česká cena byla stanovena na 98.990 Kč s DPH.
 

