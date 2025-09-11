Nikon ZR je novým 24MPx full frame fotoaparátem pro video, vznikl ve spolupráci s RED
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Nikon představil nový fotoaparát ZR. Jde o první přístroj, který vznikl ve spolupráci se společností RED, kterou Nikon koupil. Míří tak na video a najdeme tu např. 6K60p, podporu N-Log i Log3G10 a RAW záznam.
Před více než rokem koupila společnost Nikon firmu RED a nyní tu máme první velký plod jejich spolupráce. Nikon představil bezzrcadlovku ZR, což je výrazně na video zaměřený fotoaparát, možná bychom mohli říci, že je to spíše kamera ve tvaru fotoaparátu. Najdeme tu částečně vrstvený full frame snímač s rozměry 35,9×23,9 mm s celkovým rozlišením 26,79 MPx, z čehož se efektivně využívá 24,5 MPx. Data je možné ukládat do JPEGu, HEIFu nebo 14bitových RAWů. Snímač je mechanicky stabilizovaný v 5 osách.
Pro video tu vedle SDR záznamu máme režimy HLG, N-Log i Log3G10 s více než 15EV dynamickým rozsahem. Podporován je 10bitový Apple ProRes 422 HQ max. do 5.4K (5376×3024 pixelů) s 29,97p a 1920 Mbps, nicméně v 10bitovém HEVC/H.265 zvládne toto rozlišení až při 59,94p a 400 Mbps. 4K video je možné natáčet až do 119,88p a Full HD končí na 239,76p.
Je zde navíc i možnost natáčet RAW video, a to 12bitové R3D NE / N-RAW v rozlišení 6048×3402 pixelů při 59,94p a 3780 Mb/s. Při využití nižších rozlišení jsou maxima podobná jako u HEVC, nicméně s mnohem vyššími datovými toky a samotná rozlišení jsou mírně vyšší (např. 4K je 4032×2268 pixelů). Pochopitelně jsou k dispozici i nižší kvality a datové toky, nechybí také Apple ProRes RAW. Kdo bude chtít, má tu i 8bitový H.264, kvůli tomu si ale asi ZR kupovat nebude. Jako první fotoaparát tohoto typu podporuje 32bitový záznam zvuku v desetinných číslech. Nikon ZR by měl vydržet nahrávat 4K60p R3D NE RAW video 125 minut bez přestávky (co se týče přehřívání, a to i přesto, že nemá aktivní chlazení).
Zaostřování je hybridní fázové a zvládá zaostřit už od -10 EV, což je opravdu hodně velká tma (při ISO 100 a F1,2). Sekvenční snímání je podporováno max. do 120 fps v režimu C120. Standardně je to 16 a 20 fps. Závěrka je pouze elektronická a synchronizační čas blesku je 1/60 sekundy.
Citlivosti mohou být od ISO 100 do 51200, režim rozšíření nabízí až ISO 204800. Snímač má dvě nativní citlivosti. Korekce expozice nabídne rozsah -5 až +5 EV. Expoziční časy mohou být od 1/16000 sekundy do 30 sekund, nechybí režim bulb a time, maximem je pak 15 minut.
Pokud jde o paměťové karty, podporovány jsou CFexpress Type B, XQD a microSD (max. UHS-I). Samozřejmostí je dnes port USB-C, nechybí ani 3,5mm audio jack. Zajímavostí je nadprůměrně velký 4" displej s rozlišením 3,07 mil. bodů (pravděpodobně 1280×800 RGB pixelů). K dispozici je bezdrátové rozhraní Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 5.0 LE. Akumulátorem je EN-EL15c, který vydrží na 90 minut videa. Fotoaparát má rozměry 134×80,5×49 mm a váží 540 gramů (630 gramů s baterií a kartou).
Nikon ZR sice zvládne focení fotografií, ale má kvůli svému zaměření na video i pár neduhů. Už bylo zmíněno, že má jen elektronickou závěrku, chybí mu hledáček a celkově je na těle velmi málo ovládacích prvků na zadní straně. Potěšením je ale nízká cena 59.990 Kč s DPH. Na video podobně zaměřený Panasonic Lumix S1 II s velmi podobným (ne-li stejným) čipem a podobnými video schopnostmi totiž stojí skoro o 30 tisíc více. Má ale hledáček a obecně více ovládacích prvků. Dostupný bude od 16. října a nyní v akci dostanete příslušenství v hodnotě 3.990 Kč.
Zdroj: dpreview.com, nikon.cz