Canon přidává nový objektiv RF 85mm F1.4L VCM

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Canon přidává nový objektiv RF 85mm F1.4L VCM
Canon rozšiřuje nabídku svých hybridních objektivů VCM. Nyní se zde objevuje i nový model RF 85mm F1.4L VCM, tedy světelný portrétní objektiv, který je optimalizován na fotografie i natáčení videa.
V nabídce objektivů VCM máme už několik vysoce světelných objektivů, a to 20mm F1.4, 24mm F1.4, 35mm F1.4 a 50mm F1.4. Nyní tu máme dalšího zástupce, model RF 85mm F1.4L VCM. Novinka má 85mm ohniskovou vzdálenost, což na full frame tělech znamená diagonální úhel záběru 28°30', horizontální 24° a vertikální 16°. Skládá se ze 14 členů uspořádaných do 10 skupin, je tu jeden UD člen a jeden asférický skleněný lisovaný. Světelnost má velmi dobrou hodnotu F1,4, irisová clona s 11 lamelami pak podporuje maximálně F16.
 
Zaostřovat lze minimálně ze vzdálenosti 75 cm, což znamená max. zvětšení 0,12×. K zaostřování slouží motorek VCM s optimalizací pro fotografie i video, minimalizován je i focus breathing (změna úhlu záběru při změně zaostření). Objektiv je vybaven programovatelným prstencem Control Ring, naopak stabilizaci bychom tu hledali marně. Povrchovými vrstvami minimalizujícími odlesky jsou ASC a Super Spectra, přední člen má pak ještě fluorovou povrchovou vrstvu, která lépe odpuzuje vodu nebo nečistoty. Novinka má v průměru 76,5 mm, na délku 99,3 mm a váží 636 gramů (podobně jako ostatní VCM modely, to usnadňuje využití např. s gimbaly). Přední závit na filtry má rovněž shodný 67mm průměr. Jak už je dnes obvyklé, nechybí ani utěsnění proti vlhkosti a prachu. Česká cena byla stanovena na 44.990 Kč s DPH.
 

