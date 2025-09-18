>
Canon přidává nový objektiv RF 85mm F1.4L VCM
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Canon rozšiřuje nabídku svých hybridních objektivů VCM. Nyní se zde objevuje i nový model RF 85mm F1.4L VCM, tedy světelný portrétní objektiv, který je optimalizován na fotografie i natáčení videa.
V nabídce objektivů VCM máme už několik vysoce světelných objektivů, a to 20mm F1.4, 24mm F1.4, 35mm F1.4 a 50mm F1.4. Nyní tu máme dalšího zástupce, model RF 85mm F1.4L VCM. Novinka má 85mm ohniskovou vzdálenost, což na full frame tělech znamená diagonální úhel záběru 28°30', horizontální 24° a vertikální 16°. Skládá se ze 14 členů uspořádaných do 10 skupin, je tu jeden UD člen a jeden asférický skleněný lisovaný. Světelnost má velmi dobrou hodnotu F1,4, irisová clona s 11 lamelami pak podporuje maximálně F16.
Zaostřovat lze minimálně ze vzdálenosti 75 cm, což znamená max. zvětšení 0,12×. K zaostřování slouží motorek VCM s optimalizací pro fotografie i video, minimalizován je i focus breathing (změna úhlu záběru při změně zaostření). Objektiv je vybaven programovatelným prstencem Control Ring, naopak stabilizaci bychom tu hledali marně. Povrchovými vrstvami minimalizujícími odlesky jsou ASC a Super Spectra, přední člen má pak ještě fluorovou povrchovou vrstvu, která lépe odpuzuje vodu nebo nečistoty. Novinka má v průměru 76,5 mm, na délku 99,3 mm a váží 636 gramů (podobně jako ostatní VCM modely, to usnadňuje využití např. s gimbaly). Přední závit na filtry má rovněž shodný 67mm průměr. Jak už je dnes obvyklé, nechybí ani utěsnění proti vlhkosti a prachu. Česká cena byla stanovena na 44.990 Kč s DPH.