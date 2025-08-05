>
Canon vrací do hry kompakty PowerShot G7 X Mark III a SX740 HS
5.8.2025, Milan Šurkala, aktualita
Popularita digitálních kompaktů opětovně roste, a tak výrobci vrací do hry starší modely. Canon tak např. oznámil, že spouští opětovné objednávky kompaktů PowerShot G7 X Mark III a ultrazoomu SX740 HS.
Trh s digitálními fotoaparáty se mění. Nyní se z nich stává poněkud retro věc a i díky zájmu vyvolaným některými influencery na sociálních sítích se jejich prodeje znovu zvyšují. To se týká i digitálních kompaktů, a tak některé firmy vrací do výroby starší modely s minimem úprav (např. Panasonic), některé představily i úplně nové modely (Fujifilm X half, Canon PowerShot V1). A právě Canon, který má kontě i dříve zmíněný úplně nový model s 1,4" snímačem, vrací do hry i starší kompakty. Neuvádí je jako "nové" modely, jen prostě opětovně začal přijímat objednávky na nové kusy.
Zájem je údajně veliký, a tak varuje, že může trvat nějakou dobu, než je stihne uspokojit. Konkrétně by mělo jít o profi kompakt PowerShot G7 X Mark III s velkým 1,0" snímačem představeným v roce 2019 a 40× kapesní ultrazoom PowerShot SX740 HS, který je ještě o rok starší. Nyní je otázkou, zda se to projeví i dál ve vývoji jiných kompaktů. Fujifilm šel cestou retro stylovky, Canon cestou vloggerského fotoaparátu. Bude mít Canon, případně některý jiný z výrobců odvahu pro další profi kompakt? Přece jen by to už konečně chtělo třeba možnost natáčení 4K60p videa, ne-li 4K120p, které už umí i několik telefonů. Otázkou je, zda je ale zrovna v této kategorii dostatečná poptávka. Ta je totiž ze sociálních sítí mířena především na starší levné kompakty (v podstatě čím horší, tím lepší) a na retro stylovky.
