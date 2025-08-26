Ceny EISA Awards 2025 pro Panasonic, OM System a Sigmu
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Pokračujeme přehledem výrobců, kterým se letos na cenách EISA Awards 2025 povedlo získat po jednom titulu. Sem patří Panasonic se svým fotoaparátem, OM System, který rovněž získal ocenění za fotografický přístroj, a Sigma, která bodovala objektivem.
Dnes přecházíme k výrobcům, kteří na cenách EISA Awards 2025 dostali po jedné ceně. Jako první tu máme Panasonic Lumix S1R II, který se stal nejlepším fotoaparátem pro foto/video. Ten má 44,3Mpx CMOS BSI snímač s velmi rychlým 40fps sekvenčním snímáním, hybridním fázovým AF a rozpoznáváním objektů s využitím AI. Mechanická stabilizace nabídne 8EV účinek, je zde i multiexpoziční režim s rozlišením 177 MPx. Fotoaparát zvládá natáčení videa 8K 30p, 4K 120p a Apple ProRes RAW. Nechybí polohovatelný dotykový displej a přesný elektronický hledáček.
Titul nejlepšího Micro 4/3" fotoaparátu má letos OM System OM-3. Ten navazuje na vzhled Olympusů ze 70. let. Je zde 20MPx snímač, který umí až 120fps snímání a 4K video při 60 fps. Hodně sází na výpočetní fotografii, přičemž tyto režimy mají své dedikované tlačítko. Konstrukce je robustní a odolná vůči nepříznivému počasí, efektivní je i vestavěná mechanická stabilizace obrazu.
Nejlepším zoomovacím ultra-teleobjektivem je pro letošek Sigma 300-600mm F4 DG OS Sports. Míří na sportovní, akční a wildlife fotografii díky světelnosti F4, zatímco většina konkurence má okolo F5,6-6,3. Nabídne jemný bokeh a 13lamelovou irisovou clonu. Skládá se z 28 členů ve 21 skupinách, jsou zde FLD, SLD i HR členy pro účinnou korekci chromatické aberace. Dosahuje excelentní ostrosti na všech ohniskových vzdálenostech. Interní ostření je zajištěno pomocí motorků HLA. Povrch je upraven tak, aby se objektiv nezahříval a nevnikal do něj prach. Programovatelný prstenec umožňuje ovládat zaostřování, a to funkce Focus Preset a Power Focus.
