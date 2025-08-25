Dvě ceny EISA Awards 2025 si odnáší Fujifilm a Tamron
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Výčet vítězů letošních EISA Awards 2025 pokračuje čtvrtým místem. O to se dělí společnost Fujifilm a Tamron. Zatímco Tamron vyhrál tituly pro dva své objektivy, Fujifilm má nejlepší objektiv i fotoaparát.
Dnes se podíváme na dvě firmy, které v letošních cenách EISA Awards 2025 získaly po dvou titulech a dělí se tak o čtvrtou pozici. Jde o Fujifilm a Tamron. Fujifilm to vyhrál v kategorii nejlepší kompakt, ačkoli vítěze, Fujifilm GFX100RF, bychom možná v kompaktní kategorii nejprve ani nečekali. Má totiž 100MPx středoformátový snímač, nicméně jeho 28mm objektiv je vestavěný a nedá se vyměnit. Celé tělo navíc i docela kompaktní je. Má zajímavý retro vzhled, analogové ovladače, které mají podněcovat kreativitu, a zajímavý ovladač pro změnu poměru stran. Fotografie mají excelentní barvy a jsou zde i tradiční filmové simulace. Jde o přístroj pro focení krajinek, pouliční fotografii, architekturu i cestovatele obecně.
Dalším vítězstvím pro Fujifilm je titul nejlepšího teleobjektivu, který má Fujinon XF 500mm F5.6 R LM OIS WR. Jde o APS-C objektiv, který i bez stativu dokáže vyfotit velmi ostré kvalitní snímky, a to díky účinné optické stabilizaci obrazu. Po přepočtu dává 750 mm, je opticky výborný, snadno se ovládá a je vzhledem k ohniskové vzdálenosti i překvapivě kompaktní. Určen je zejména pro focení přírody, např. ptáků.
Přicházíme k Tamronu, který získal ocenění za nejlepší makro objektiv pro Tamron 90mm f/2.8 Di III Macro VXD. Objektiv je určen pro full-frame fotoaparáty od Nikonu a Sony, nabízí vysokou kvalitu obrazu a praktické ovládání. Dosahuje výborné ostrosti až do rohů obrazu, a to i při plném odclonění, má účinné korekce chromatické aberace a zkreslení. Uživatelům nabídne zvětšení 1:1 pro makro snímky, nicméně tato kombinace ohniskové vzdálenosti a clony se dá dobře použít i pro portréty. Zaostřování zajišťuje motorek VXD s rychlým zaostřováním i na pohybující se objekty. Objektiv je kompaktní, má odolnou konstrukci vůči vlhkosti a port USB-C umožňuje uživatelům nastavovat vlastnosti zaostřovacího kroužku a jiné vlastnosti.
Titul nejlepšího ultrazoomového objektivu si letos odnáší Tamron 28-300mm f/4.71 Di III VC VXD. Jde o objektiv pro každého, zvládá širokoúhlé 28mm záběry, standardní fotografie s 35 až 50 mm, portréty jako 85mm a 135mm objektivy, současně lze použít i pro sport nebo wildlife až na 300 mm. Zaostřovat je schopen od 19 cm, což stačí k dosažení zvětšení 1:2,8 (na nejširší ohniskové vzdálenosti). Středová ostrost je velmi dobrá, je tu i účinná optická stabilizace. Objektiv má 10,7× optický zoom, váží 610 gramů a je jen 126 mm dlouhý. Konstrukce je odolná vůči vlhkosti, k dispozici je také fluorová úprava pro lepší odpuzování nečistot. Stejně jako u 90mm objektivu, i zde je port USB-C.
Zdroj: eisa.eu