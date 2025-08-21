Google Pixel 10 Pro má 1/1,3" snímač a až 1TB úložiště
21.8.2025, Milan Šurkala, aktualita
Vedle základního Pixelu 10 představila společnost Google také fotograficky zajímavější modely Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL. Najdeme tu 1/1,3" hlavní snímač a dva 1/2,55" moduly pro ultraširokáč a telemodul.
Společnost Google rozšířila nabídku o trojici nových telefonů. Pixel 10 jsme si už představili, nyní přichází na řadu Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL. Hlavní snímač obou modelů je typu 1/1,3", jde tedy o hodně velký senzor. Má 50MPx rozlišení a Octa PD. Objektiv s 82° úhlem záběru dosahuje světelnosti F1,68. Výčet pokračuje ultra-širokoúhlým modulem s mnohem menším 1/2,55" čipem se 48MPx rozlišením a Quad PD. Objektiv dává 123° úhel záběru a světelnost činí F1,7. Nakonec je tu ještě teleobjektiv s 22° úhlem záběru (cca 5× zoom) a světelností F2,8. Za ním je rovněž 1/2,55" čip se 48 MPx a Quad PD. Najdeme tu senzor pro laserové zaostřování LDAF, standardní a teleobjektiv mají optickou stabilizaci obrazu.
Přední kamerka má 42MPx rozlišení s Dual PD, objektiv dává 103° úhel záběru a světelnost F2,2. Telefony podporují záznam 8K videa ve 30 fps, příp. 4K až do 60 fps. 4K60p umí i přední kamerka. Máme zde profesionální ovládací prvky a nastavení fotoaparátu, režimy pro astrofotografii nebo noční snímky, možnost dlouhé expozice, panorama nebo nejlepší záběr.
Oba telefony mají displej Super Actua LTPO OLED s adaptivní obnovovací frekvencí 1-120 Hz, jasem 2200 nitů v HDR a špičkově až 3300 nitů, kontrast dosahuje 2M:1 a je 8bitový. Liší se ale úhlopříčka. Standardní verze má 6,3" displej s rozlišením 1280×2856 pixelů, XL pak 6,7" obrazovku a 1344×2992 pixelů. Chráněn je pak sklem Gorilla Glass Victus 2. Jiná úhlopříčka se pochopitelně projevuje i v dalších detailech. Rozměry jsou 152,8×72×8,6 mm a hmotnost činí 207 gramů u menšího, akumulátor pak dosahuje kapacity 4870 mAh. Zvládá 30W nabíjení (55 % za 30 minut) a bezdrátově přes Pixelsnap (obdoba magnetického MagSafe od Applu) s Qi2 umí 15 W. Větší varianta má míry 162,8×76,6×8,5 mm a váží 232 gramů. Akumulátor má kapacitu 5200 mAh, podporuje 45W drátové nabíjení (70 % za 30 minut) a bezdrátově pak až 25 W.
Procesorem je Google Tensor G5, doplněn je bezpečnostním koprocesorem Titan M2. Oba modely mají 16 GB RAM, kapacita úložiště je 128 GB (pouze pro menší Pixel 10 Pro), 256 GB, 512 GB nebo dokonce 1 TB. Nechybí funkce Google AI, a to Gemini Nano, Gemini Live, Circle to Search a další. Operační systém Android 16 má slíbeno 7 let aktualizací. Podporovány jsou dvě SIM karty (nano-SIM + eSIM). Bezdrátová rozhraní zastupuje Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a NFC. 5G datové připojení je podporováno v pásmu Sub-6GHz.
Pokud jde o ceny, Pixel 10 Pro stojí 27.990 Kč za 128GB verzi (jen tak pro zajímavost, stejně velký iPhone 16 Pro je za 29.990 Kč, takže výrazně vyšší ceny Applu, kdy to bylo třeba o třetinu, jsou už minulostí). 256GB verze je za 30.490 Kč, 512GB za 33.990 Kč a 1TB varianta vyjde na 40.490 Kč. Příplatky za paměť má ale Apple stále ještě o trochu větší, tam je 1TB verze za 44.990 Kč (rozdíl tedy ze 2 tisíc vzrostl na 4,5 tisíce). Pixel 10 Pro XL s 256 GB paměti začíná na ceně 32.990 Kč (iPhone 16 Pro Max 256GB je za 35.990 Kč), 512 GB verze je za 36.490 Kč a 1TB pak vyjde na 42.990 Kč (iPhone na 47.990 Kč).
