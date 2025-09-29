Recenze  |  Aktuality  |  Články
Hasselblad má nový základní zoom XCD 2,8-4/35-100E, vyjde na 4800 EUR

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Hasselblad má nový základní zoom XCD 2,8-4/35-100E, vyjde na 4800 EUR
Hasselblad vedle fotoaparátu X2D II 100C představil také nový základní zoom XCD 2,8-4/35-100E. Po přepočtu dává ohniskové vzdálenosti 28-76 mm. Jeho světelnost dosahuje hodnot F2,8-4,0, cenou ale moc nepotěší.
Společnost Hasselblad v posledních týdnech představila několik novinek. Máme tu středoformátový fotoaparát X2D II 100C s 10EV stabilizací, spolu s ním to byl i objektiv XCD 2,8-4/35-100E. Jeho skutečné ohniskové vzdálenosti jsou lehce odlišné od toho, co napovídá název, a to 36-97 mm. Po přepočtu na kinofilm jde o 28-76 mm (zhruba 3× optický zoom) a úhly záběr jsou diagonálně 76°-31°, horizontálně 64°-25° a vertikálně 50°-19°. Světelnost objektivu je F2,8-4,0, to se pak projevuje hloubkou ostrosti jako u srovnatelného full frame objektivu s hodnotami F2,2-3,2. Irisová clona má maximální hodnotu F32 v celém ohniskovém rozsahu. Je tak zhruba o 2/3 EV světelnější než XCD 3,5-4,5/35-75, navíc má výrazně delší dosah (max. ohniskovou vzdálenost). Přesto je o 19 % lehčí a o 10 % kratší.
 
Hasselblad XCD 2,8-4/35-100E
 
Objektiv má na délku 138-178 mm dle zoomu, v průměru je to 90 mm a používá filtry s 86mm průměrem. Hmotnost pak činí 894 gramů a na těle jsou tři prstence. Novinka má vlastní závěrku, která podporuje časy od 1/4000 sekundy až 68 minut. Zaostřování zajišťuje krokový motorek STM. Optika se skládá ze 16 členů ve 13 skupinách, 3 členy jsou asférické, 5 je z ED skla. Objektiv vyjde na 4800 EUR (122.900 Kč s DPH).
 

