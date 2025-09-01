Insta360 představuje GO Ultra, akční kameru s 1/1,28" čipem a hmotností 53 gramů
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Insta360 má další novinku ve výrobním programu, akční kameru GO Ultra. Ta dostala velký 1/1,28" snímač, podporu pro 4K60p video a opravdu kompaktní stavbu. Její hmotnost je pouhých 53 gramů.
Dalším novým produktem společnosti Insta360 je vedle dronu Antigravity A1 také akční videokamera GO Ultra. Proti svému předchůdci GO 3S výrazně zvětšila snímač a z maličkého 1/2,3" senzoru se dostala na 1/1,28" s 50MPx rozlišením. Kamera zvládá natáčení 4K60p videa (předchůdce končil na 4K30p), v případě Full HD umí dokonce 1080p240. Frekvence ale závisí na různých faktorech, např. 3840×2160 pixelů je dostupné max. při 60 fps, ale 3840×2880 pixelů jen do 30 fps, což platí také pro Active HDR. Zatímco fotografie jsou podporovány v JPEGu a RAWu (DNG), videa zvládá v MP4 s kodeky H.264 nebo H.265 při datovém toku max. 180 Mbps. Objektiv má přepočtenou ohniskovou vzdálenost 14,27 mm (úhel záběru se zvýšil ze 150° na 156°) a světelnost F2,85. Zpracování obrazu má na starosti 5nm AI čip místo původního 14nm.
Kamerka má rozměry 46×45,7×18,3 mm, takže výrobce to přirovnává k trochu větším chytrým hodinkám nebo sušence Oreo. S Lens Guard tloušťka vzroste na 22,4 mm. Hmotnost kamery je pak 52,9 gramů. Action Pod zvýší rozměry na 70,4×48,8×33,3 mm a má hmotnost 108,5 gramů, nabídne výklopný 2,5" dotykový displej a větší grip. Nově tu máme senzor okolního světla a režim PureVideo.
GO Ultra podporuje citlivosti ISO 100 až 6400, expoziční časy od 1/8000 sekundy do 120 sekund, u videa pak jde o převrácenou hodnotu snímkovací frekvence. Korekce expozice je možná od -4 do +4 EV. Bezdrátové spojení je přes Wi-Fi 802.11ax, je zde i Bluetooth 5.4 LE, drátově pak USB-C 2.0. Kamerka má slot pro microSD kartu s kapacitou až do 2 TB. Akumulátor nabídne kapacitu 500 mAh, Action Pod pak přidá dalších 1450 mAh. Výdrž je tak 70 minut v prvním případě, resp. 200 minut ve druhém. Nabíjení se zrychlilo a z 0 na 80 % to kamerka zvládne za 12 minut, Action Pod za 18. Insta360 GO Ultra bude k mání za 449,99 USD.