>
>
>
Kamerka GoPro Lit Hero zvládá 4K60p a váží jen 93 gramů
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Další novou akční videokamerou společnosti GoPro je maličká Lit Hero. Ta umožňuje natáčet až 4K60p video a potěší nízkou hmotností pouhých 93 gramů. Má i vyměnitelný přední člen objektivu pro případ jeho poškození.
Reklama
GoPro představilo v těchto týdnech dvě nové akční videokamery, Max2 a Lit Hero. Nyní se budeme věnovat té druhé. Ta zvládá maximálně UHD 4K video při 60 fps. Videa mohou mít maximálně 8bitovou barevnou hloubku a datový tok pouhých 60 Mbps (to je na 4K60p video poměrně málo, i když je vedle H.264 podporováno i H.265). Snímač je typu 1/2,8" s rozlišením 12 MPx, objektiv má přepočtených 15 mm a světelnost je F2,3. Přední člen je vyměnitelný pro případ, že by se někdy poškodil. Lit Hero má vestavěné LED světlo pro přisvícení.
Rozměry kamery činí 56,6×48,4×29,45 mm a váží jen 93 gramů. Tělo je vodotěsné do hloubky 5 metrů, dle výrobce je možné kameru využívat při teplotách od -10 do +35 °C. Nabíjecí baterie Enduro má kapacitu 1255 mAh. Pokud jde o ukládání dat, je tu slot pro kartu microSD s podporou A2 a V30, případně s rychlejšími standardy. Ozvučení zajišťují dva mikrofony, je zde také podpora bezdrátové sítě Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.2 LE. Kameru je možné ovládat i hlasově, a to v 11 jazycích s 6 akcenty. K dispozici je klasický závit pro stativ i možnost magnetického upínání na příslušenství GoPro. Cena kamery činí 269,99 USD (6800 Kč s DPH).
Zdroj: dpreview.com, gopro.com