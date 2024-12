Kodak přeruší výrobu fotografických filmů, příčinou je růst poptávky

Fotografické filmy byly kdysi velmi populární, až se před několika lety dostaly na pokraj vymření. Pak se ale situace otočila a ze zoufale zastaralé technologie se stalo módní retro podobně jako z gramofonů. Zájem se začal zvyšovat a dokonce i díky sociálním sítím této technologii propadá i Generace Z (mezi roky 2015 a 2020 se výroba zdvojnásobila a dále roste). Výsledkem je, že společnost Eastman Kodak potřebuje dále navyšovat produkci. Kvůli tomu ale potřebuje zavřít svou továrnu v Rochesteru, New Yorku. Jak to v ní funguje, představil youtuberský kanál Smarter Every Day v dlouhém 3dílném dokumentu

Tato továrna totiž projde modernizací, jejímž účelem je zajistit možnost dosažení vyšší produkce různých filmů. Zavření tedy bude jen dočasné a nemělo by se negativně projevit na zásobách kinofilmů a jiných filmových produktů v obchodech. Kodak už totiž preventivně navýšil výrobu v minulých měsících a vyprodukoval nějaké to množství filmů navíc do zásoby. Pro zajímavost, na film IMAX 65mm se natáčel i nedávný film Oppenheimer Christophera Nolana.