Chcete vědět, jak se vyrábí kinofilm v Kodaku? 3dílný dokument to vysvětlí

Destin Wilson Sandlin je známým youtuberem, který už 15 let natáčí videa pro velmi úspěšný kanál Smarter Every Day, kde prezentuje zajímavé pokusy z oblasti vědy, inženýrství a podobně. Nedávno se dostal do továrny Kodaku v Rochesteru v New Yorku, kde mohl sledovat celou výrobu fotografických filmů, přičemž výsledkem bude rozsáhlý 3dílný dokument.



Prozatím byla zveřejněna první 57minutová část, která se věnovala výrobě průhledného ohebného substrátu, na něhož bude aplikována světlocitlivá emulze. Té se bude věnovat celý druhý díl. Nakonec tu bude ještě třetí díl, který si vezme na paškál zabalení filmu, který už je světlocitlivý. Pokud vás tyto procesy zajímají, doporučuji se podívat na první díl dokumentu a vyčkat na další díly.

Ceny souvisejících / podobných produktů: