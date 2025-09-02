Recenze  |  Aktuality  |  Články
Kompakt Yashica City 300 výrazně přitvrdil, dostal 1/1,56" čip z telefonů a RAW

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Kompakt Yashica City 300 výrazně přitvrdil, dostal 1/1,56" čip z telefonů a RAW
V lednu letošního roku byly představeny kompakty Yashica City 100 a 200, ty ale svými specifikacemi nijak nenadchly. City 300 je na tom ale podstatně lépe. Z mikro-snímačů 1/3,06" se dostal na 1/1,56".
Digitální kompakty zažívají renesanci, nicméně v zimě představené modely Yashica City 100 a 200 nijak zvlášť nezaujaly a nenabídly nic, co by mělo být nějak zásadně lepší oproti telefonům. Spíše naopak. S jejich miniaturním 1/3,06" čipem se 13 MPx mají lepší předpoklady pro focení téměř všechny telefony. Nový model Yashica City 300 je na tom ale mnohem lépe, i když v zásadě kromě asi jen lepšího úchopu bude opět těžké hledat, proč ho upřednostnit před telefonem.
 
Yashica City 300
 
Najdeme tu totiž 1/1,56" 50MPx snímač z telefonů a 24mm objektiv po přepočtu se světelnost F1,8. Tedy opět specifikace v podstatě velmi podobné mnoha smartphonům celé střední třídy (včetně slučovacích režimů do 24, resp. 12 MPx). Zoom je pouze digitální, a to do 2,5× (ekvivalent 60mm ohniskové vzdálenosti, 8MPx výřez), ovládá se prstencem na objektivu. Zajímavostí je přítomnost optické stabilizace. V makru moc nepřesvědčí, tam se dá zaostřovat minimálně od 15 cm. Potěší nicméně podpora RAW formátu. 
 
Yashica City 300
 
Kompakt umí natáčet 4K video (3840×2160 pixelů) při 30 fps, 2.7K (2688×1512 pixelů) už zvládne při 60 fps a Full HD (1920×1080 pixelů) může natáčet dokonce i při 120 fps. Podporuje paměťové karty microSD s kapacitou do 256 GB. Nechybí Wi-Fi, zajímavostí jsou sáňky na blesk, neboť ten je tu řešen nikoli interně, ale pomocí externího modulu. Yashica City 300 má rozměry 106,5×62,5×45,4 mm a váží 192 gramů bez baterie. Cena je 3280 HKD, což v kurzovém přepočtu činí 8800 Kč. 
 

