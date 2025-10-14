Recenze  |  Aktuality  |  Články
Laowa představuje teleobjektiv 200mm f/2 AF FF. Je pro full frame a s autofokusem

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Venus Lens představila nový a hodně zajímavý objektiv. Jde o 200mm f/2 AF FF a podle názvu je to objektiv určený pro full frame a navíc má i autofokus. Zajímavá je i kombinace 200mm ohniskové vzdálenosti a vysoké světelnosti F2.
Před dvěma měsíci představila společnost Sigma unikátní objektiv 200mm F2 DG OS Sports, nyní dostává konkurenci od společnosti Venus Lens. Ta totiž představila nový 200mm f/2 AF FF a jak už název napovídá, má rovněž 200mm ohniskovou vzdálenost a světelnost F2,0. Je také určena pro full frame těla a potěší i to, že se nezapomnělo na autofokus. Úhel záběru novinky je 12° a skládá se z 11 členů v 9 skupinách (dva ED členy, jeden s anomální disperzí a jeden HR). Irisová clona má 9 lamel a možné je přiclonění maximálně na hodnotu F22.
 
Laowa 200mm f/2 AF FF
 
Zaostřování může mít na starosti autofokus, přičemž lze zaostřit minimálně ze vzdálenosti 1,5 metru. To znamená maximálně 0,15× zvětšení (Sigma 1,7 metru a 0,13×). Objektiv bude k dispozici pro bajonety Sony E, Nikon Z a Canon EF. Zatímco všechny budou mít průměr 118 mm, délka je 148,3 mm ve variantě pro Canon, 174,8 mm pro Sony a 176,8 mm pro Nikon (pro srovnání, Sigma 118,9 mm a 201-203 mm). Hmotnost pak činí 1,59 kg ve verzi pro Canon a zhruba 1,78 kg pro Sony a Nikon (Sigma 1,8-1,82 kg). Objektiv podporuje jak přední filtry se závitem 105 mm, tak i zadní 43mm filtry. Verze pro Canon vyjde na 1799 USD, varianty pro Sony a Nikon jsou za 1999 USD (Sigma je za 3299 USD). K dispozici je také sada filtrů (ND8, ND64, ND1000, CPL) za 60 USD a adaptér EF na RF za 80 USD.
 

