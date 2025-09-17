Recenze  |  Aktuality  |  Články
Aktuality
>
Fotomobily
>
Apple

LiDARy autonomních aut dokážou zničit senzory v telefonech, např. v iPhonu

Dnes, Milan Šurkala
LiDARy autonomních aut dokážou zničit senzory v telefonech, např. v iPhonu
LiDARy v autonomních autech mohou být v budoucnu ještě docela problémem. Ukazuje se, že mohou za poškozování senzorů mobilních telefonů. Demonstroval to např. známý youtuber Marques Brownlee.
Moderní automobily mají stále více systémů pro autonomní řízení. Pro nejpokročilejší varianty se často sahá k LiDARům, což jsou laserové senzory, které s pomocí těchto laserů měří vzdálenosti a vytváří tak 3D mapy svého okolí. Laser je ale silné koncentrované světlo a jak se ukazuje, jako takové může nadělat nemalou paseku. Upozornil na to známý technologický youtuber Marques Brownlee (znám jako MKBHD), který natáčí videa i s pomocí telefonu Apple iPhone 16 Pro. Na jeho videích se ale začaly ukazovat zvláštní vypálené pixely. Po důkladnějším zkoumání problému přišel na to, že půjde asi o vypalování pixelů světlem z LiDARu, což se nakonec potvrdilo.
 
 
Není totiž jediným, kdo se setkal s podobným problémem a ve svém Shortu ukázal i video uživatele s přezdívkou Jeguetelli z Redditu. Tomu se totiž stalo totéž a zveřejnil video, při jehož natáčení toto vypálení vzniklo. Díky tomu tak vznik problémů můžeme sledovat tak, jak se při svém vzniku děje. To také ukazuje na problémy nedostatečné ochrany snímačů některých telefonů, přičemž iPhone by neměl být jediným, který se s tímto problémem potýká. V případě Marquese bylo problematickým videem natáčení nového SUV od Volva.
 

