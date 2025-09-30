Recenze  |  Aktuality  |  Články
Nový makro objektiv Sony FE 100mm F2.8 GM OSS dosahuje 1,4× zvětšení

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Nový makro objektiv Sony FE 100mm F2.8 GM OSS dosahuje 1,4× zvětšení
Sony představuje nový makro objektiv FE 100mm F2.8 Macro GM OSS. Ten je zajímavý tím, že dosahuje 1,4× zvětšení obrazu. Pokud ho ale spárujete s telekonvertorem, připravte se na dvakrát tolik.
Poslední dobou se mluvilo o tom, že by Sony mělo představit nový makro objektiv. Tak se i děje a máme tu nový model FE 100mm F2.8 Macro GM OSS (SEL100M28GM), tedy z řady G Master. Zatímco stávající Sony FE 90mm F2.8 dosahuje maximálně 1× zvětšení, tento objektiv si troufne sám o sobě na 1,4× zvětšení. Při 100mm ohniskové vzdálenosti totiž zvládá zaostřovat ze vzdálenosti pouhých 26 cm od roviny snímače. Tím to ale nekončí. Novinka totiž podporuje použití telekonvertoru SEL14TC a SEL20TC, které zásadněji nemění minimální zaostřovací vzdálenost, a tak se s 2× telekonvertorem můžete těšit na 2,8× zvětšení z relativně standardního objektivu. K zaostřování je využita čtveřice lineárních motorků XD (eXtreme Dynamics), které jsou 1,9krát rychlejší než dosud. Systém je kompatibilní i se 120fps snímáním na Sony A9 III. Samozřejmostí je tu i omezovač zaostřování s hranicemi na 0,5 a 0,7 metru.
 
Novinka má 17 členů ve 13 skupinách, jsou zde dva členy XA a dva ED, k dispozici jsou také povrchové vrstvy Nano AR Coating II pro minimalizaci odlesků a závojů. Úhel záběru je 24°, přičemž na APS-C snímači je s přepočtenými 150 mm užší a dosahuje 16°. Světelnost objektivu je F2,8, irisová clona s 11 lamelami pak dovoluje clonit maximálně na F22. Objektiv potěší i přítomností optické stabilizace obrazu Optical SteadyShot. Rozměry objektivu jsou 147,9×81,4 mm a váží 646 gramů. Na objektivu najdeme konfigurovatelná tlačítka Focus Hold. Objektiv je odolný vůči prachu a vodě. Ceny novinky se v českých obchodech dostaly na 39-48 tisíc Kč s DPH v předprodeji.
 

