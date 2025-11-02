>
>
>
Objektiv Laowa 180mm f/4.5 přináší 1,5× makro zvětšení pro full frame
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Fanoušci makro fotografie mají k dispozici nový objektiv Laowa 180mm f/4.5 1.5X Ultra Macro APO. Ten se v těchto dnech dostává do prodeje a na full frame tělech nabídne nadprůměrné 1,5× zvětšení.
Reklama
Zvětšení makro objektivů se v poslední době začínají dostávat i nad tradiční hranici 1:1. Nedávno jsme tu měli např. Sony FE 100mm s 1,4× zvětšením, nyní tu máme v září představený objektiv Laowa 180mm f/4.5 1.5X Ultra Macro APO. Ten se nyní dostává do prodeje a nabídne ještě trochu větší 1,5× zvětšení (na APS-C tedy 2,25× po přepočtu, resp. 2,4× u Canonů). Při 180mm ohniskové vzdálenosti to znamená, že je možné zaostřit ho na 30 cm od roviny čipu, resp. 147,6 mm od přední čočky objektivu. Úhel záběru činí 13,7°. Optická soustava má 12 členů v 9 skupinách, dva členy jsou z ED skla, jeden pak z UHR.
Světelnost má hodnotu F4,5, clonit pak lze 9lamelovou clonou maximálně na F22 s autofokusem, resp. F32 s manuálním zaostřováním. Autofokus nicméně funguje jen od vzdálenosti 1,5 metru dál. Na kratší vzdálenosti je nutné ostřit manuálně. Autofokus je pak podporován na bajonetech Sony E, Nikon Z a Canon EF. Verze pro Canon RF a L-Mount mají jen manuální zaostřování. Pokud chcete AF na Canonu RF, musíte si koupit EF verzi a adaptér EF/RF (alespoň podle popisu výrobce to tak vyznívá). Objektiv má 67,6 mm v průměru, na délku pak 88,4 mm (Canon EF) až 134,4 mm (Sony E). Hmotnost je od 484 do 521,6 gramů. Objektiv využívá filtry s průměrem 62 mm. Česká cena byla stanovena na 14.400 Kč s DPH, některé varianty jsou navíc už v prodeji.
Zdroj: canonrumors.com, venuslens.net