Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně
Aktuality
>
Objektivy
>
Pevné ohnisko
>
Laowa

Objektiv Laowa 180mm f/4.5 přináší 1,5× makro zvětšení pro full frame

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Objektiv Laowa 180mm f/4.5 přináší 1,5× makro zvětšení pro full frame
Fanoušci makro fotografie mají k dispozici nový objektiv Laowa 180mm f/4.5 1.5X Ultra Macro APO. Ten se v těchto dnech dostává do prodeje a na full frame tělech nabídne nadprůměrné 1,5× zvětšení.
Reklama
Zvětšení makro objektivů se v poslední době začínají dostávat i nad tradiční hranici 1:1. Nedávno jsme tu měli např. Sony FE 100mm s 1,4× zvětšením, nyní tu máme v září představený objektiv Laowa 180mm f/4.5 1.5X Ultra Macro APO. Ten se nyní dostává do prodeje a nabídne ještě trochu větší 1,5× zvětšení (na APS-C tedy 2,25× po přepočtu, resp. 2,4× u Canonů). Při 180mm ohniskové vzdálenosti to znamená, že je možné zaostřit ho na 30 cm od roviny čipu, resp. 147,6 mm od přední čočky objektivu. Úhel záběru činí 13,7°. Optická soustava má 12 členů v 9 skupinách, dva členy jsou z ED skla, jeden pak z UHR.
 
Laowa 180mm f/4.5 1.5X Ultra Macro APO
 
Světelnost má hodnotu F4,5, clonit pak lze 9lamelovou clonou maximálně na F22 s autofokusem, resp. F32 s manuálním zaostřováním. Autofokus nicméně funguje jen od vzdálenosti 1,5 metru dál. Na kratší vzdálenosti je nutné ostřit manuálně. Autofokus je pak podporován na bajonetech Sony E, Nikon Z a Canon EF. Verze pro Canon RF a L-Mount mají jen manuální zaostřování. Pokud chcete AF na Canonu RF, musíte si koupit EF verzi a adaptér EF/RF (alespoň podle popisu výrobce to tak vyznívá). Objektiv má 67,6 mm v průměru, na délku pak 88,4 mm (Canon EF) až 134,4 mm (Sony E). Hmotnost je od 484 do 521,6 gramů. Objektiv využívá filtry s průměrem 62 mm. Česká cena byla stanovena na 14.400 Kč s DPH, některé varianty jsou navíc už v prodeji. 
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
23.8.2025, Milan Šurkala
Tamron chce letos představit 6 "nových" objektivů, v roce 2026 jich má být 10
Tamron chce letos představit 6 "nových" objektivů, v roce 2026 jich má být 10
15.5.2025, Milan Šurkala
Sigma skončila s vývojem DSLR objektivů, CSC varianty přichází o přídomek DN
Sigma skončila s vývojem DSLR objektivů, CSC varianty přichází o přídomek DN
18.3.2025, Milan Šurkala15
Xiaomi ukázalo koncept přídavného 4/3" modulu pro chytré telefony
Xiaomi ukázalo koncept přídavného 4/3" modulu pro chytré telefony
10.3.2025, Milan Šurkala13
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
 18
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
 4
Nejnovější články
Canon láká na 6. listopad. Předpokládá se EOS R6 Mark III a objektiv RF 45mm F1.2
Canon láká na 6. listopad. Předpokládá se EOS R6 Mark III a objektiv RF 45mm F1.2
Včera, Milan Šurkala7
Vivo X300 Pro má obří snímače: 1/1,28" na hlavním a 1/1,4" na telemodulu
Vivo X300 Pro má obří snímače: 1/1,28" na hlavním a 1/1,4" na telemodulu
30.10.2025, Milan Šurkala
Canon si patentoval nové ultrazoomy RF 24-300mm až RF 35-600 mm
Canon si patentoval nové ultrazoomy RF 24-300mm až RF 35-600 mm
29.10.2025, Milan Šurkala4
Vivo X300 přináší kompaktní 6,31" displej a trojici fotoaparátů Zeiss
Vivo X300 přináší kompaktní 6,31" displej a trojici fotoaparátů Zeiss
28.10.2025, Milan Šurkala1
Leica M EV1 je prvním eMkem s EVF. Má 60 MPx, ale je bez AF
Leica M EV1 je prvním eMkem s EVF. Má 60 MPx, ale je bez AF
27.10.2025, Milan Šurkala7
Objektiv Nikkor Z DX MC 35mm f/1.7 přináší vysoké 0,67× zvětšení
Objektiv Nikkor Z DX MC 35mm f/1.7 přináší vysoké 0,67× zvětšení
26.10.2025, Milan Šurkala1
Fujifilm X-T30 III nyní umí 6.2K video a má i rychlejší AF
Fujifilm X-T30 III nyní umí 6.2K video a má i rychlejší AF
25.10.2025, Milan Šurkala6
Úskalí online AI generátorů: Když se vaše tvář stane produktem
Úskalí online AI generátorů: Když se vaše tvář stane produktem
24.10.2025, PR článek