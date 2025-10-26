>
Objektiv Nikkor Z DX MC 35mm f/1.7 přináší vysoké 0,67× zvětšení
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
V nabídce APS-C objektivů Nikonu se nově objevil i zajímavý Nikkor Z DX MC 35mm f/1.7. Ten po přepočtu nabídne 1:1 zvětšení pro focení makra. Dosahuje také vysoké světelnosti a rychlého zaostřování.
Společnost Nikon v těchto dnech představila dva nové APS-C objektivy. Prvním byl 16-50mm F2.8 VR, druhým pak byl Nikkor Z DX MC 35mm f/1.7. Ten má 35mm reálnou ohniskovou vzdálenost, což po přepočtu dává 52,5 mm a úhel záběru 44°. Optická soustava má 8 členů v 7 skupinách, jeden člen je asférický z ED skla. Světelnost má velmi dobrou hodnotu F1,7 a 9lamelová irisová clona dovoluje nastavit maximálně F16. Pokud ale zaostřujete na minimum, dostupná je i hodnota F22. Právě ostření na minimum je zajímavou vlastností tohoto objektivu. Minimální zaostřovací vzdálenost totiž činí pouhých 16 cm od roviny senzoru (7,2 cm od objektu), což dává 0,67× zvětšení. A poněvadž je to APS-C objektiv, po přepočtu to máme 1:1 zvětšení (tzn. vyfotí plochu 36×24 mm). Zaostřovacím motorkem je krokový STM, přičemž tu máme i optimalizaci pro minimalizaci focus breathingu (změny úhlu záběru při změně zaostření).
Objektiv má 70 mm v průměru a 72 mm na délku, využívá filtry s 52mm průměrem a váží 220 gramů. Je odolný vůči prachu a nepříznivému počasí. Na těle objektivu je programovatelný kroužek, který může sloužit např. jako zaostřovací nebo clonový. V prodeji by měl být od konce října za cenu 11.490 Kč s DPH, resp. 449 EUR.
Zdroj: petapixel.com, nikon.cz