Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně
Aktuality
>
Objektivy
>
Pevné ohnisko
>
Nikon

Objektiv Nikkor Z DX MC 35mm f/1.7 přináší vysoké 0,67× zvětšení

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Objektiv Nikkor Z DX MC 35mm f/1.7 přináší vysoké 0,67× zvětšení
V nabídce APS-C objektivů Nikonu se nově objevil i zajímavý Nikkor Z DX MC 35mm f/1.7. Ten po přepočtu nabídne 1:1 zvětšení pro focení makra. Dosahuje také vysoké světelnosti a rychlého zaostřování.
Reklama
Společnost Nikon v těchto dnech představila dva nové APS-C objektivy. Prvním byl 16-50mm F2.8 VR, druhým pak byl Nikkor Z DX MC 35mm f/1.7. Ten má 35mm reálnou ohniskovou vzdálenost, což po přepočtu dává 52,5 mm a úhel záběru 44°. Optická soustava má 8 členů v 7 skupinách, jeden člen je asférický z ED skla. Světelnost má velmi dobrou hodnotu F1,7 a 9lamelová irisová clona dovoluje nastavit maximálně F16. Pokud ale zaostřujete na minimum, dostupná je i hodnota F22. Právě ostření na minimum je zajímavou vlastností tohoto objektivu. Minimální zaostřovací vzdálenost totiž činí pouhých 16 cm od roviny senzoru (7,2 cm od objektu), což dává 0,67× zvětšení. A poněvadž je to APS-C objektiv, po přepočtu to máme 1:1 zvětšení (tzn. vyfotí plochu 36×24 mm). Zaostřovacím motorkem je krokový STM, přičemž tu máme i optimalizaci pro minimalizaci focus breathingu (změny úhlu záběru při změně zaostření). 
 
Objektiv má 70 mm v průměru a 72 mm na délku, využívá filtry s 52mm průměrem a váží 220 gramů. Je odolný vůči prachu a nepříznivému počasí. Na těle objektivu je programovatelný kroužek, který může sloužit např. jako zaostřovací nebo clonový. V prodeji by měl být od konce října za cenu 11.490 Kč s DPH, resp. 449 EUR.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
23.8.2025, Milan Šurkala
Tamron chce letos představit 6 "nových" objektivů, v roce 2026 jich má být 10
Tamron chce letos představit 6 "nových" objektivů, v roce 2026 jich má být 10
15.5.2025, Milan Šurkala
Sigma skončila s vývojem DSLR objektivů, CSC varianty přichází o přídomek DN
Sigma skončila s vývojem DSLR objektivů, CSC varianty přichází o přídomek DN
18.3.2025, Milan Šurkala15
Xiaomi ukázalo koncept přídavného 4/3" modulu pro chytré telefony
Xiaomi ukázalo koncept přídavného 4/3" modulu pro chytré telefony
10.3.2025, Milan Šurkala13
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
 18
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
 4
Nejnovější články
Fujifilm X-T30 III nyní umí 6.2K video a má i rychlejší AF
Fujifilm X-T30 III nyní umí 6.2K video a má i rychlejší AF
Včera, Milan Šurkala1
Úskalí online AI generátorů: Když se vaše tvář stane produktem
Úskalí online AI generátorů: Když se vaše tvář stane produktem
24.10.2025, PR článek
Honor Magic8 dostal 50+50+64MPx snímače, teleobjektiv a 7000mAh baterii
Honor Magic8 dostal 50+50+64MPx snímače, teleobjektiv a 7000mAh baterii
24.10.2025, Milan Šurkala
Tamron představil nový full-frame ultrazoom 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2
Tamron představil nový full-frame ultrazoom 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2
22.10.2025, Milan Šurkala15
Zoner Studio v nové aktualizaci přináší AI zvětšení i lepší náhledy
Zoner Studio v nové aktualizaci přináší AI zvětšení i lepší náhledy
21.10.2025, Milan Šurkala3
Full frame Samyang AF 24-60mm F2.8 FE koncem října od 16.000 Kč
Full frame Samyang AF 24-60mm F2.8 FE koncem října od 16.000 Kč
20.10.2025, Milan Šurkala17
Uzbekistán zakazuje focení lidí bez souhlasu, pokuta až 28,5 tisíc Kč
Uzbekistán zakazuje focení lidí bez souhlasu, pokuta až 28,5 tisíc Kč
19.10.2025, Milan Šurkala
Kodak uvádí barevné kinofilmy Kodacolor 100 a 200
Kodak uvádí barevné kinofilmy Kodacolor 100 a 200
18.10.2025, Milan Šurkala3