OM System přináší OM-5 Mark II s lepším ovládáním a 20MPx senzorem

OM-5 Mark II. Novinka nijak zásadně nemění schopnosti a funkce fotoaparátu, spíše ho vylepšuje v užitečných detailech, které fotografovi zjednoduší práci s ním. Má tak např. sice podobné tělo, ale výraznější grip, který usnadňuje držení přístroje. Má také nové menu nabídky z modelů OM-1 a OM-3 s barevnými sekcemi a lepšími nápovědami. Místo tlačítka pro korekci expozice je tu tlačítko CP, kterým se vyvolávají různé programy pro výpočetní fotografii. Najdete tu např. multiexpozici pro zvýšení rozlišení (50 MPx z ruky, 80 MPx ze stativu), Live ND (max. 4 EV), focus stacking, HDR, multiexpozici a live bulb. Přibyly také barevné režimy OM Cinema 1 a 2 s plošší křivkou. V neposlední řadě se konečně dostalo na rozhraní USB-C, které je v Evropě u takových přístrojů už povinné. V roce 2022 představila společnost OM Digital Solutions nový fotoaparát OM System OM-5 . Ten se nyní dočkal aktualizace v podobě modelu. Novinka nijak zásadně nemění schopnosti a funkce fotoaparátu, spíše ho vylepšuje v užitečných detailech, které fotografovi zjednoduší práci s ním. Má tak např. sice podobné tělo, ale výraznější grip, který usnadňuje držení přístroje. Má také nové menu nabídky z modelů OM-1 a OM-3 s barevnými sekcemi a lepšími nápovědami. Místo tlačítka pro korekci expozice je tu tlačítko CP, kterým se vyvolávají různé programy pro výpočetní fotografii. Najdete tu např. multiexpozici pro zvýšení rozlišení (50 MPx z ruky, 80 MPx ze stativu), Live ND (max. 4 EV), focus stacking, HDR, multiexpozici a live bulb. Přibyly také barevné režimy OM Cinema 1 a 2 s plošší křivkou. V neposlední řadě se konečně dostalo na rozhraní USB-C, které je v Evropě u takových přístrojů už povinné.

Nadále tu máme 4/3" snímač Live MOC s 21,8 MPx (efektivně 20,4 MPx). Procesorem je TruePic IX a snímač je mechanicky stabilizován v 5 osách, přičemž účinek stabilizace je 6,5 EV, v případě duální varianty Sync IS pak až 7,5 EV. zaostřování je hybridní fázové se 121 body, všechny jsou křížové. Podporovány jsou výstupní formáty JPEG a 12bitový RAW.

Citlivosti mají rozsah od ISO LOW do 6400, manuálně až ISO 25600. Expoziční časy jsou pak od 1/8000 sekundy do 60 sekund, bulb režim zvládá až 30 minut. Fotoaparát také podporuje umělé zpoždění závěrky pro minimalizaci problému roztřesení závěrkou. Synchronizační čas blesku je 1/250 sekundy, režim Super FP zvládá až 1/8000 sekundy.

Sekvenční snímání má max. 10 fps, buffer postačí na 149 RAWů. Vysokorychlostní snímání zvládne 30 fps, to je pak kapacita jen na 18 RAWů. Podporováno je i intervalové snímání (interval 1 s až 24 hodin) a mnoho bracketingů.

Videa je možné natáčet ve formátu MOV s kodekem MPEG-4 AVC/H.264, k dispozici je i záznam OM-Log400. Maximem je DCI 4K (4096×2160 pixelů) při 24p a 237 Mbps, v UHD 4K (3840×2160 pixelů) pak umí 30p a 102 Mbps. Slow-motion ve Full HD je možný max. při 120 fps.

Elektronický hledáček OLED má 2,36 mil. bodů, 100% pokrytí a až 1,37× zvětšení (po přepočtu polovinu). Dotykový plně polohovatelný displej má 1,037 mil bodů (720×480 RGB pixelů). Fotoaparát disponuje porty HDMI typu D, má 3,5mm jack pro mikrofon, již zmíněné USB-C, bezdrátově je to pak Wi-Fi a Bluetooth 4.2 LE. Kompatibilní je s paměťovou kartou SDXC až do UHS-II. Tělo je vodě odolné, prachotěsné (IP53), zvládá mrazy do -10 °C. Napájení zajišťuje akumulátor BLS-50. Tělo má rozměry 125,3×49,7×85,2 mm, váží 366 gramů (s baterií a kartou 418 gramů). Cena těla činí 32.490 Kč s DPH.